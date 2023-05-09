Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:38
Просмотров: 96

Китай входит в новую эру изоляции от Запада

Китай входит в новую эру изоляции от Запада

Усиление внимания Китая к собственной безопасности и соперничество с США угрожает превратить его взаимодействие с миром после многих лет сдерживания COVID в новую эру изоляции от Запада.

Отменив контроль над пандемией, которая фактически закрыла его границы с 2020 года, Пекин в последние месяцы предпринял ряд, казалось бы, противоречивых шагов, которые заставили многих наблюдателей усомниться в его мотивах.

К ним относятся: содействие миру в Украине при проведении переговоров с агрессором, РФ; приветствование западных лидеров при эскалации напряженности из-за Тайваня и обхаживание иностранных руководителей при принятии мер, которые считаются удушающими для деловой среды Китая.

Но то, что может показаться неоднозначным, является результатом того, что Си Цзиньпин сосредоточил внимание на национальной безопасности.

«…реальность в Китае… заключается в том, что безопасность сейчас превыше всего», — сказал Альфред Ву из Школы государственной политики Ли Куан Ю в Сингапуре.

#Китай

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16350

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай

Читайте ещё:

Заходу варто готуватися до поглиблення відносин росії і Китаю у довгостроковій перспективі
06.05.2023 08:20    243
"Документ не стоит бумаги, на которой он написан", теперь от Китая
05.05.2023 09:51    267
Біля Тайваню було виявлено бойові літаки і кораблі китайської армії
01.05.2023 08:31    207
СРСР десятиліттями маніпулював Парижем. Китай повторює з Макроном той самий трюк
01.05.2023 06:17    408
Китайский смотрящий над вооружениями вынес приговор путинской войне
30.04.2023 07:26    487
Bloomberg: розмова Сі Цзіньпіна з Зеленським - це не обов’язково прорив
27.04.2023 07:32    198
2 посыла "китайского звонка"
27.04.2023 07:27    439
Китайская цензура тихо переписывает историю Covid-19
25.04.2023 06:27    566
Китайский посол во Франции спровоцировал мировой скандал
23.04.2023 08:51    321
США захищатимуть інтереси національної безпеки навіть якщо це завдасть певних економічних втрат у відносинах з Китаєм, — міністерка фінансів США Джанет Єллен.
21.04.2023 09:39    239
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 