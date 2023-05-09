Китай входит в новую эру изоляции от Запада

Усиление внимания Китая к собственной безопасности и соперничество с США угрожает превратить его взаимодействие с миром после многих лет сдерживания COVID в новую эру изоляции от Запада.

Отменив контроль над пандемией, которая фактически закрыла его границы с 2020 года, Пекин в последние месяцы предпринял ряд, казалось бы, противоречивых шагов, которые заставили многих наблюдателей усомниться в его мотивах.

К ним относятся: содействие миру в Украине при проведении переговоров с агрессором, РФ; приветствование западных лидеров при эскалации напряженности из-за Тайваня и обхаживание иностранных руководителей при принятии мер, которые считаются удушающими для деловой среды Китая.

Но то, что может показаться неоднозначным, является результатом того, что Си Цзиньпин сосредоточил внимание на национальной безопасности.

«…реальность в Китае… заключается в том, что безопасность сейчас превыше всего», — сказал Альфред Ву из Школы государственной политики Ли Куан Ю в Сингапуре.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/16350

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