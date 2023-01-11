Китай всё знал, но пришла пора "притвориться шлангом" и залечь, готовя перо для РФ

Китай безусловно знал, что Путин собирается напасть на Украину. Для этого Путин организовал турне "под Олимпиаду", чтобы по ее окончанию начать свою военную авантюру. Вероятно, Китай лично давал "добро" на войну, поверив (!) в план, озвученный Путиным.

И вот это "поверив" тут самое важное. Если помните, Китай не стал призывать своих граждан покинуть Украину. Причина как раз в том, что Путин рассказал о своей "специальной военной операции", которая в стратегической плоскости действительно смахивала на операцию захвата власти.

Пекину пообещали, что китайцам ничего не угрожает: за 3 дня без боёв возьмут Киев... И так Китай условно сохранил для себя алиби.

Китай, как вы помните по материалам февраля, выигрывал при 2 возможных раскладах:

1) В случае победы России Китай становился главным строителем мирового порядка, смещая США с политического Олимпа. (Если помните, именно переустройство миропорядка постоянно звучало из уст "кремлевской знати". В дальнейшем станет понятно, что сказки о "переходе мира под узду БРИКС" Кремль ежедневно отправлял в Пекин, чтобы тот не спрашивал про сроки).

2) В случае поражения России, последняя становится кормовой базой и источником дешёвого сырья для Пекина. Более того, Си может развернуть дуло исторической справедливости, направив его на Сибирь, вместо Тайваня.

Поразительно, но Китай почти умудрился проиграть в беспроигрышной лотерее. Из-за Москвы и Си.

Си просто недальновидный. Он угробил экономику, затоптав её копытами ковидных ограничений. И теперь Пекин находится в воронке рецессии, которая усугубляется промышленным кризисом и эпидемиологической ситуацией, провоцирующей тот самый кризис.

Получается, что любой шаг ведёт к углублению кризиса. А отсутствие шагов ведёт к расширению эпидемии, что также выкидывает колоссальные массы населения за пределы рыночно-трудовой модели.

Так что российские энергоресурсы, которые Китай может покупать за бесценок, теперь Пекину не так остро нужны, поскольку аппетиты промышленного производства начали так резко сокращаться, что энергоресурсы банально некуда девать в результате чего "высасывает Россию" не Китай, а Индия, у которой с Пекином далеко не дружеские отношения.

Получается, что Си подсунул Путину ядовитую военную карту, ожидая беспроигрышное восхождение Китая либо как мирового гегемона либо как экономического титана, что в дальнейшем должно привести Китай к господству.

Но не срослось. И теперь Пекину нужно восстанавливать отношения с западным миром, для чего Си убирает своего главу МИД, настроенного на обнимашки с Москвой. Ему представляется некое символическое кресло (по типу Медведева), а рулить международной политикой и дипломатией начинает тот, кто с самого начала войны сохранял руку на вашингтонском пульсе. В принципе, если Си опять не решит пойти на принципиальный понт, Китай начнет достаточно аккуратно разворачиваться в своей внешней политике.

Это действительно необходимо для того, чтобы высасывать Россию имело смысл. Сейчас же падение Пекина в кризис не позволяет Китаю наживаться ни на войне, ни на путинском провале.

Китаю не нужна "второстепенная и ослабленная держава" как союзник. Россия намертво прикреплена к Пекину и без поцелуев по линии МИД. Ресурсная база в большей или меньшей степени готова.

Сейчас Пекину нужен тот, кто сможет обеспечивать его экономический рост, - и это ЕС и США, поэтому Китай может и должен пролить дипломатическую кровь на московской линии, чтобы ножик положить на западный алтарь.

Так что путь к беспроигрышной лотерее теперь лежит через кремлёвскую кровь. Нет смысла опираться на слабеющую Россию. Нет смысла поддерживать контакты с российской стороной. Китай должен вытягивать из России ресурсы, не спрашивая оную о том, готова ли она их отдавать. У Москвы нет выбора, потому что у Москвы нет субъектности, суверенитета и независимости.

Китай, в принципе, получил то, что хотел от России при негативном сценарии войны, но "внутренний идиотизм" Пекина едва не похоронил все преимущества такой сделки с дьяволом.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7720

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