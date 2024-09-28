Кількість заміненого обладнання на підстанціях вже зараз дозволяє транспортувати зимові обсяги електроенергії — "Укренерго".

Лише за минулий рік енргетики замінили стільки трансформаторного обладнання, скільки європейські оператори співставних енергосистем, наприклад, Польщі, міняють за десять років.

"Ремонтні бригади "Укренерго" встановлюють рекорди, замінюючи високовольтне обладнання у чотири-п’ять разів швидше, ніж європейські колеги.

До прикладу, середній термін збирання, монтажу та підготовки до включення в роботу автотрансформатора у Європі складає три місяці. Спеціалісти "Укренерго" можуть це зробити за три тижні, включаючи час на переміщення.

У нас зараз накопичений величезний досвід оперативного відновлення підстанційної інфраструктури, якого немає більше ні в кого", — зазначає т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

На відео — роботи з монтажу та підготовки до включення нових автотрансформаторів на підстанціях "Укренерго" в південному регіоні.

Автотрансформатор — ключовий елемент у транспортуванні електроенергії від об’єктів генерації (електростанцій) до мереж операторів системи розподілу (обленерго).

Його завдання — адаптувати напругу до передачі мережами відповідного класу.

Таке обладнання унікальне і дороговартісне. На виготовлення одного автотрансформатора потрібно 6-12 місяців, і робиться він зазвичай "під замовника", а не на вільний продаж.

Джерело: https://t.me/znua_live/168965

Новости портала «Весь Харьков»