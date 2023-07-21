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КНДР методичку у России взяли?

КНДР методичку у России взяли?

Северная Корея угрожает США ядерным ударом в ответ на заход американской стратегической подводной лодки в порт Пусана на юге Южной Кореи, - Yonhap

Об этом заявил глава Министерства обороны КНДР Кан Сун Нам, передает агентство Yonhap.

«Повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил», — заявил глава Министерства обороны КНДР Кан Сун Нам.

Ранее в Белом доме сообщили, стратегическая подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту уже находится в порту Пусан. 

Джерело: https://t.me/u_now/105692

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Темы: КНДР, корея, США

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