Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 127

Кого коснется перерасчет пенсий

Кого коснется перерасчет пенсий

Объясните, по какой формуле рассчитывается пенсия? Говорят, что в этом году будет три перерасчета пенсий. Кого это коснется? Подскажите также, в каком возрасте женщина сможет выйти на пенсию в 2020 году? Мария Сергеевна

Размер пенсии в Украине зависит от показателя средней заработной платы. Пенсионный фонд Украины утвердил этот коэффициент. Как теперь будет рассчитываться размер пенсии, разъяснили в ПФ.

Средний размер заработной платы за ноябрь 2019 года составил 9476,84 гривны. Именно этот показатель учитывают для исчисления пенсии. В формуле расчета пенсии, в соответствии со ст. 40 Закона «Об общеобязательном пенсионном страховании», учитывается как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

Формула расчета пенсии

П = ЗП*КЗ*КС, где:

• П – размер пенсии;

• ЗП – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);

• КЗ – коэффициент заработной платы (соотношение собственной зарплаты и средней по стране);

• КС – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год увеличивает его на 1%).

При этом количество лет страхового стажа и размер официальной зарплаты определяются индивидуально для каждого получателя выплат, а показатель средней заработной платы утверждается Пенсионным фондом. Чем выше этот показатель, тем большую пенсию получат пенсионеры.

В 2020 году украинцев ждут три пересчета пенсий, которые связаны с индексацией и повышением выплат и новыми пенсионными программами.

Так, в марте пенсии украинцев будут проиндексированы. Ожидается их повышение на 12--15%. Индексацию проведут по формуле «50% инфляции+50% изменения средней зарплаты за минувший год». То есть новый механизм индексации предусматривает пересмотр размера пенсии не менее чем на 50% роста средней заработной платы (дохода) за три года и на 50% индекса потребительских цен. С 2021 года планируется автоматический перерасчет пенсионных выплат без дополнительных решений правительства.

С 1 июля пенсии украинцев снова вырастут, так как минимальная пенсия будет повышаться вместе с изменением прожиточного минимума. Он для нетрудоспособных граждан увеличится на 74 гривны – с 1638 до 1712 гривен.

1 декабря 2020 года минимальный размер выплат вырастет еще на 57 гривен – опять-таки в связи с увеличением прожиточного минимума. Таким образом, до конца года минимальная пенсия составит 1769 гривен.

Что касается пенсионного возраста, то в 2020 году уйти на пенсию могут женщины 1960–1961 годов рождения, которые достигли возраста 59,5 года и имеют страховой стаж не менее 27 лет. Выйти на пенсию в 2021 году смогут женщины 1961 года рождения по достижении возраста 60 лет и при наличии стажа свыше 28 лет.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Донбасі снайпер окупантів поранив ще одного бійця ООС
Сегодня 09:00    70
СБУ: у 2019 році нейтралізовано півтисячі кібератак на державні органи та критичну інфраструктуру
Сегодня 07:03    76
Власники приватних сонячних електростанцій Тернопільської області збираються 3 лютого провести акцію протесту
25.01.2020 11:47    185
Слідом за ЄС, Білорусь також заборонила ввезення курятини з України
25.01.2020 11:04    237
Суд у справі "Приватбанку" переносять, щоб отримати кредит від МВФ
25.01.2020 09:47    129
"Окупація Буковини": як помилка Офісу Зеленського спричинила скандал в Румунії
25.01.2020 09:22    250
Власти пытаются законодательно закрепить блокировки сайтов
25.01.2020 07:36    187
Как будет повышаться стоимость сигарет до 2025 года (ИНФОГРАФИКА)
25.01.2020 07:03    229
К 5-летию обстрела Мариуполя: преступление и наказание. ФОТО, ВИДЕО
25.01.2020 06:41    150
В 2020 году ожидается повышение минимальных пенсий
24.01.2020 17:39    267
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 