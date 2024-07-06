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Корвет «Гетьман Іван Мазепа» у Туреччині проходить ходові випробування в морі

Корвет «Гетьман Іван Мазепа» у Туреччині проходить ходові випробування в морі

Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України проходить ходові (державні) випробування в морі.

Відео випробувань опублікувало Управління комунікацій командування Військово-Морських Сил ЗС України.

На кадрах можна побачити, як корвет виходить у море з доку, під час випробувань перевіряють роботу систем корабля. Також на відео можна побачити озброєння корвета.

Командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа раніше заявляв, що корвет увійде до складу українського військового флоту у 2024 році.

Також він зазначив, що на кораблі будуть встановлені артилерійські системи калібру 76 мм та 205 мм, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 км, засоби радіоелектронної боротьби.

У березні Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини побував на корабельні в Стамбулі, де будують корвети для наших Військово-Морських Сил.

Також він ознайомився з перебігом будівництва другого нашого корвета класу Ada, якому присвоєно ім’я гетьмана Івана Виговського.

Джерело: armyinform.com.ua

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