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Країни G7 планують створити фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів, — видання Nikkei Asia

Країни G7 планують створити фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів, — видання Nikkei Asia

Як зазначає видання, фонд буде створений під егідою міжнародної організації, а гроші будуть надходити туди від кредитів під гарантії США, Британії, Японії та інших країн G7. Прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів.

Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати гроші.

Лідери G7 планують досягти домовленості з цього питання на саміті в Італії, який проходитиме з 13 по 15 червня.

Джерело: https://t.me/raddjd/23863

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