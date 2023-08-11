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Сегодня 08:25
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Кремль отрезает жителей России от информации о войне, отключая VPN, - британская разведка

Кремль отрезает жителей России от информации о войне, отключая VPN, - британская разведка

VPN представляет угрозу России, которая пытается контролировать информацию внутри страны. При этом VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Но за последнюю неделю многие из самых популярных VPN перестали использоваться в некоторых регионах России. Помимо частых технических сбоев, РФ также начало запугивать граждан, что при использовании VPN они подвергают риску свои личные данные.

Джерело: https://t.me/u_now/108205

Новости портала «Весь Харьков»

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