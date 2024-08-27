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Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары на большие расстояния по рф

Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары на большие расстояния по рф

Партнеры Украины могут принять два конкретных решения, чтобы помочь ей поскорее положить конец российскому террору. Ни одно из них не будет эскалацией, а поможет сдержать россию.

В результате атаки россией 15 регионов Украины есть погибшие и жертвы. Также он сообщил об ударах по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе.

россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, являющегося военным преступлением. российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества

Джерело: https://t.me/c/1226880919/41335

Новости портала «Весь Харьков»

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