Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 121

Кулеба закликав партнерів до "сміливих кроків" щодо ППО для України

Кулеба закликав партнерів до сміливих кроків щодо ППО для України

Уряд Норвегії "докладає зусиль, аби Україна мала більше" ЗРК NASAMS, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі із норвезьким колегою Еспенон Бартом Ейде.

"Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн. І ми цю тему сьогодні теж предметно обговорили", - зазначив український міністр.

Він наголосив що Україні "терміново потрібні додаткові Patriot та інші сучасні системи протиповітряної оборони, озброєння та боєприпаси" і закликав союзників вдатися до "надзвичайних і сміливих кроків" аби надати їх.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22362

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

16 квітня 1898 р. народився Іван Трейко, повстанський отаман, генерал-хорунжий УПА
Сегодня 10:41    8
Центр протидії дезінформації назвав канали поширення роспропаганди в соцмережі Х
Сегодня 10:28    27
Парашутисти ОУН та ЗП УГВР виконали 8 десантувань на території України
Сегодня 10:16    52
СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» українську ППО під Черкасами та Одесою
Сегодня 09:29    92
«Україна стала центром з торгівлі людьми та зброєю». Це – неправда
Сегодня 09:17    86
ЗМІ повідомили, скільки Ізраїль витратив на відбиття атаки Ірану
Сегодня 09:06    144
США, британці, французи та Ко допомогли Ізраїлю збити 99% дронів та ракет! — А так можна було?
Сегодня 08:55    133
«10 дней подготовка, и все, и едем» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:34    120
Харківщина, 16 квітня
Сегодня 08:17    95
ЗСУ зупиняють росіян давньогрецькою та римською зброєю, — Forbes
Сегодня 08:12    142
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 