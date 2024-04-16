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Кулеба закликав партнерів до "сміливих кроків" щодо ППО для України
Уряд Норвегії "докладає зусиль, аби Україна мала більше" ЗРК NASAMS, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі із норвезьким колегою Еспенон Бартом Ейде.
"Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн. І ми цю тему сьогодні теж предметно обговорили", - зазначив український міністр.
Він наголосив що Україні "терміново потрібні додаткові Patriot та інші сучасні системи протиповітряної оборони, озброєння та боєприпаси" і закликав союзників вдатися до "надзвичайних і сміливих кроків" аби надати їх.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22362