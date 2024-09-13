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Литва шукає ППО малої дальності для України, розраховує на успіх до кінця місяця, — президент Гітанас Науседа
"Ми вивчаємо можливість придбання ЗРК малої дальності.
Сподіваюся, що протягом двох-трьох тижнів ми матимемо позитивний результат і зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям", — сказав він на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Також Вільнюс планує виділити 10 млн євро на українське виробництво далекобійної зброї "Паляниця".
Окремо Науседа закликав союзників прискорити постачання ракет великої дальності та систем ППО. І виступив за зняття обмежень на далекобійну зброю.
Джерело: https://t.me/znua_live/166612