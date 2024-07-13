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Лондон не дозволяв бити Storm Shadow по рф - The Telegraph

Лондон не дозволяв бити Storm Shadow по рф - The Telegraph

У Великобританії дистанціюються від повідомлень про те, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ударів вглиб по росії, пише (https://www.dw.com/uk/london-ne-dozvolav-biti-raketami-storm-shadow-po-rf-the-telegraph/a-69643781?maca=Ukr-Red-Telegram) The Telegraph.

На Даунінг-стріт заявили, що урядова політика щодо застосування ракет великої дальності "не змінилася", незважаючи на коментарі прем'єра, в яких йшлося, що він послаблює обмеження на використання ракет", йдеться у статті видання.

Джерела The Telegraph підтвердили, що цього року Storm Shadow не використовувалися, і наголосили, що Володимиру Зеленському доведеться "шукати гарантії деінде", перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території росії.

Співрозмовники видання додали, що дозвіл на запуск цих французько-британських ракет в росію потребуватиме згоди трьох країн, однією з яких є Великобританія.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24951

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