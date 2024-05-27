Люди з областей, де ідуть бої, поки не можуть подати документи для участі в програмі "єВідновлення"

Поки руйнування чи пошкодження житла не зафіксовані, люди з областей, де ведуться бойові дії, не можуть подати документи для участі в програмі "єВідновлення"

За програмою держава надає компенсації за втрачене або пошкоджене житло. Але держслужбовці думають, як вирішити цю проблему, говорить народний депутат, голова підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України, член парламентської комісії із захисту ВПО Сергій Козир у розгорнутому матеріалі Віктора Конева "єВідновлення". Зворотний бік успіху" на сайті ZN.UA.

"Немає комісії, немає оцінки — немає компенсації. Цей підхід, на мою думку, дуже несправедливий. Але що робити тим, хто втратив усе в Маріуполі, Бахмуті, Сєверодонецьку, Херсоні тощо? Досить успішно пройшов експеримент у Мелітополі, де застосовували аерозйомку, аби оцінити масштаби збитків. Знаю, що люди вже отримують компенсацію за знищене житло в цьому окупованому місті", — заявив Сергій Козир.

Він зазначає, що це свідчення наявного механізму. І тепер надважливо поширити його на всі міста й села, які є зоною бойових дій та розташовані на тимчасово окупованих територіях.

"На засіданні парламентської комісії з питань захисту ВПО ми затвердили таке рішення. Розроблятимемо документи, що дадуть змогу поширити виплати компенсації за зруйноване житло по всій Україні", — наголосив народний депутат.

Джерело: https://t.me/znua_live/150140

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