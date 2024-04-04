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Макрон провів конфіденційні розмови з Байденом і Шольцом у лютому з метою переконати їх змінити стратегію Заходу у війні рф проти України — WSJ

Макрон провів конфіденційні розмови з Байденом і Шольцом у лютому з метою переконати їх змінити стратегію Заходу у війні рф проти України — WSJ

Президент Франції вважає, що західні країни повинні зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо росії, яка залишила б на столі всі варіанти, в тому числі військові.

Ця ідея представляє собою радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася від початку війни. Підхід Вашингтона був спрямований на уникнення дій, які могли б спровокувати москву і призвести до ескалації конфлікту. Макрон, навпаки, хотів припинити транслювати межі західного втручання – так звані червоні лінії Заходу – і натомість змусити кремль здогадуватися.

За даними неназваних посадовців, Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії, на тлі побоювань, що це може призвести до ескалації. Шольц також виступив проти цієї ідеї, заявивши, що вона ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43159

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