Марина Лазебна відкрила пілотний проект «Почуй мене»

Марина Лазебна відкрила пілотний проект Міністерства соціальної політики «Почуй мене», який забезпечує можливість для людей з порушеннями слуху користуватись послугами сурдоперекладача в режимі онлайн під час звернень. Відкриття проекту відбулось за участі Першої Леді Олени Зеленської, Надзвичайного і Повноважного Посла Канади Лариси Ґаладзи, Надзвичайного і Повноважного Посла Федератовної Республіки Німеччина Анки Фельдгузен, керівниці проекту ПРООН «Права людини для України», в. о. голови Офісу Ради Європи Олени Литвиненко, керівниці проекту Ради Європи Сюзанни Мнацаканян.

Майже два мільйони наших громадян мають порушення слуху. Як свідчать дослідження, внаслідок багатьох факторів, у тому числі, техногенних, їх кількість постійно зростає. І, якщо раніше порушення слуху найчастіше були вродженими, то зараз суттєво зростає частка порушень, набутих у дорослому віці. Вже сьогодні близько 400 тисяч українців спілкуються жестовою мовою.

Під час звернень до Мінсоцполітики вони за допомогою спеціального застосунку на сайті Міністерства зможуть користуватись послугами сурдоперекладача в режимі онлайн і отримувати відповіді на свої запити у вигляді відеолиста. Звернення оброблятимуться операторами «гарячої лінії» для людей з інвалідністю урядового контактного центру, яка працює за номером 15-39.

«Багато людей з порушеннями слуху думають не словами, а образами, тож їм інколи важко сприймати текстові повідомлення. Лише уявіть, що з такими бар’єрами в спілкуванні вони стикаються під час більшості необхідних звернень: до органів влади, соціального захисту, лікарень. Можливість користуватись послугами сурдоперекладача в дистанційному режимі та отримати відеовідповідь, передбачені пілотом, значно спростять їх комунікацію з державою з питань соціального захисту, соціальних послуг та необхідної допомоги. Але це лише перший крок. В подальшому за результатами пілотного проекту ми надамо рекомендації, як поширити новий досвід комунікацій на інші державні установи, органи соціального захисту населення. Наше завдання – забезпечити, щоб кожна людина було почута та мала всі можливості для активної участі у суспільному житті та власної реалізації», - зазначила Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

За словами Олени Зеленської, «зроблена велика робота, помітна синергія органів влади і громадських організацій. Сьогодні я впевнилася, що рух безбар’єрності дійсно існує і сподіваюся, що цей сервіс для людей буде зручним у користуванні».

Міністр також анонсувала низку заходів, які реалізовує Мінсоцполітики, спрямованих на створення дружнього інклюзивного середовища для людей з порушеннями слуху, здобуття ними якісної освіти та гідної роботи.

Пілотний проект «Почуй мене» реалізується Міністерством соціальної політики у співпраці з громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність».

Источник: msp.gov.ua

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