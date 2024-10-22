Міцний і стрімкий Т12 — розвідники отримали катер від волонтерів
Благодійники передали бійцям ГУР МО багатофункціональний катер Т12 українського виробництва.
12-метровий плавзасіб оснащений новітнім навігаційним та радіо обладнанням, двома двигунами на 800 кінських сил, що дозволяє рухатися зі швидкістю до 95 км. Дальність ходу – 500 км.
Катер може вміщувати до 16 осіб, має шість точок кріплення під озброєння. Може використовуватись як для медичної евакуації, так і для виконання бойових та спеціальних завдань на воді.
Проєкт “Катери для ГУР” реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.
Дякуємо усім, хто долучився до збору для придбання цього потужного катера: Благодійному фонду “Антитіла”, музичним гуртам ТНМК, Друга Ріка, Latexfauna, а також компанії “Січ-Україна”.
Висловлюємо вдячність і нашим іноземним партнерам, які допомагають реалізовувати важливі для оборони нашої держави проєкти!
Нагадаємо, у серпні 2024 року в межах благодійної ініціативи українські розвідники отримали катер Т12.
Проект фонду Діани Подолянчук “Катери для ГУР” триває.
Дякуємо усім, хто продовжує допомагати Силам безпеки і оборони України!
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/DIUkraine/4696