Міцний і стрімкий Т12 — розвідники отримали катер від волонтерів

Благодійники передали бійцям ГУР МО багатофункціональний катер Т12 українського виробництва.

12-метровий плавзасіб оснащений новітнім навігаційним та радіо обладнанням, двома двигунами на 800 кінських сил, що дозволяє рухатися зі швидкістю до 95 км. Дальність ходу – 500 км.

Катер може вміщувати до 16 осіб, має шість точок кріплення під озброєння. Може використовуватись як для медичної евакуації, так і для виконання бойових та спеціальних завдань на воді.

Проєкт “Катери для ГУР” реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Дякуємо усім, хто долучився до збору для придбання цього потужного катера: Благодійному фонду “Антитіла”, музичним гуртам ТНМК, Друга Ріка, Latexfauna, а також компанії “Січ-Україна”.

Висловлюємо вдячність і нашим іноземним партнерам, які допомагають реалізовувати важливі для оборони нашої держави проєкти!

Нагадаємо, у серпні 2024 року в межах благодійної ініціативи українські розвідники отримали катер Т12.

Проект фонду Діани Подолянчук “Катери для ГУР” триває.

Дякуємо усім, хто продовжує допомагати Силам безпеки і оборони України!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4696

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