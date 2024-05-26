Ми побачимо повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями, ― Кирило Буданов

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час форуму United24 описав результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.

Шеф української розвідки висловив вдячність усім учасникам благодійної ініціативи United24 за допомогу і підтримку розвитку новітніх типів озброєнь.

“Ця техніка працює ― це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту рф ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати”, ― сказав Кирило Буданов.

За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються: йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― нанесення ударів по узбережжях.

“Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку”, ― зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, оператори спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили розвідувальний корабель “іван хурс”, десантні судна “акула” та “серна”, ракетний корабель “івановєц”, великий десантний корабель “цезарь куніков” та патрульний корабель чф рф “cєрґєй котов”.

Джерело: gur.gov.ua

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