Ми воюємо за свою землю, своє майбутнє, своїх людей, ― Кирило Буданов

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії.

Він описав становище держави-агресора росії у військовій, фінансово-економічній, соціальній та політичний сферах.

За словами Кирила Буданова, суттєвого зростання негативного впливу війни на росії очікують на межі 2025 ― початку 2026 року.

“Це ‒ їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати росія ‒ регіональне лідерство, що її не влаштовує”, ‒ зазначив він.

Також начальник ГУР МО України прокоментував процес перенесення війни на територію агресора, зокрема вибухи на російських військових об’єктах.

Такі удари серед іншого мають вплив на населення рф, яке підтримує війну проти України та звикло почуватись у безпеці, вважаючи, ніби росія настільки потужна, що їй нічого не загрожує.

“З першими вибухами у москві, по території рф цей міф був зруйнований. Це і є головний здобуток усіх цих дальніх ударів”, ‒ пояснив Кирило Буданов.

Він відзначив бурхливе зростання ролі дронів під час війни та вказав, що безпілотні технології й надалі розвиватимуться, як і засоби радіоелектронної боротьби.

Сильною стороною українців керівник спецслужби назвав віру в себе, мотивацію воювати за свою землю та нестандартні підходи у рішеннях, чого немає у росіян.

“Україна ― це країна можливостей. Чим більше живу, тим більше це бачу: тут можливо все. Раз ― з нуля зробили тисячі дронів. Хто міг про таке подумати два роки тому? Наша сильна сторона ― в нестандартному підході і вірі в те, що ми можемо будь-що. Ми воюємо за свою землю, і тут варіантів у нас нема”, ‒ заявив Кирило Буданов.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4457

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