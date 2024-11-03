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Минобороны допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль «Таврия»
Это дистанционно управляемая турель, оборудованная двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный. Модуль предназначен для установки на бронированные машины или роботизированные платформы.
«Таврия» имеет современную систему управления для захвата и сопровождения целей, может вести прицельный огонь по движущимся объектам в любое время суток, а также бронированной защитой от шаров и обломков.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/44951