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Минздрав объявил сбор помощи для детской больницы "Охмадит"

Минздрав объявил сбор помощи для детской больницы Охмадит

Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.

Источник: Минздрав в Telegram, Фонд Охматдета, представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире "Единых новостей"

Детали: Перевести средства на счета Фонда Охматдет можно по этой ссылке. https://www.ohmatdytfund.org/donate

По словам Шаманова, сейчас в "Охматдет" приехала помощь - 500 полицейских, которые будут координировать волонтеров и помогать спасателям.

Он также сообщил, что в настоящее время в детской больнице известно о двух погибших и 15 раненых людях.

Прямая речь Шаманова: "В больнице остается заблокированным подвал. Потому подъехала тяжелая техника, чтобы разблокировать его. Там под завалами могут находиться медицинский персонал и дети".

Джерело: pravda.com.ua

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