Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 21

Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити операцію в секторі Гази

Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити операцію в секторі Гази

Суд ухвалив рішення за позовом ПАР, який країна подала ще взимку цього року. Питання, чи вчиняє армія Ізраїлю геноцид у Газі, ще на стадії розгляду.

● ПАР у позові фактично звинуватила Ізраїль у геноциді й просила суд ООН видати наказ про припинення вогню, доки триватиме розгляд справи.

● Суд у січні 2024 року зобовʼязав Ізраїль вжити низку «тимчасових заходів» для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої проти бойовиків ХАМАС. Водночас в Ізраїлі заявили, що війна проти ХАМАС триватиме стільки, скільки треба. Вона триває й досі (бої йдуть у районі міста Рафах).

● Накази Міжнародного суду є юридично обов’язковими, але не мають прямих механізмів, щоб змусити країни їх виконувати.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14427

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:02    38
В Румынии задержали российского шпиона
Сегодня 08:58    43
Харківщина, 25 травня
Сегодня 08:55    42
Всё больше приятных и радостных уточнений по уничтоженному в Моспино дивизиону С-400.
Сегодня 08:24    89
За матеріалами ДБР черговий зрадник отримав 15 років позбавлення волі, ще дві справи скеровано до суду
Сегодня 08:03    82
Рекордное число россиян с инвалидностью встало на учёт для получения кресел-колясок и протезов нижних конечностей
Сегодня 07:54    100
Нічний обстріл Харкова: уточнена інформація
Сегодня 07:51    147
«Українські хакери зламали американський канал CBS-2, аби нашкодити Трампу». Це – фейк
Сегодня 07:44    95
Чому фронту потрібно багато FPV-дронів — наочне пояснення
Сегодня 07:35    87
Півмільона! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:31    88
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 