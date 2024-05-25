Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити операцію в секторі Гази
Суд ухвалив рішення за позовом ПАР, який країна подала ще взимку цього року. Питання, чи вчиняє армія Ізраїлю геноцид у Газі, ще на стадії розгляду.
● ПАР у позові фактично звинуватила Ізраїль у геноциді й просила суд ООН видати наказ про припинення вогню, доки триватиме розгляд справи.
● Суд у січні 2024 року зобовʼязав Ізраїль вжити низку «тимчасових заходів» для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої проти бойовиків ХАМАС. Водночас в Ізраїлі заявили, що війна проти ХАМАС триватиме стільки, скільки треба. Вона триває й досі (бої йдуть у районі міста Рафах).
● Накази Міжнародного суду є юридично обов’язковими, але не мають прямих механізмів, щоб змусити країни їх виконувати.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14427