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Мінцифра оприлюднила перелік бібліотек, які отримають 5000 комп’ютерів

Мінцифра оприлюднила перелік бібліотек, які отримають 5000 комп’ютерів

Близько 1500 бібліотек Київської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей отримають 5000 комп’ютерів завдяки проєкту Міністерства цифрової трансформації — Дія.Цифрова освіта.

Комп’ютери не нові, але підходять для використання бібліотеками як для суто бібліотечної роботи, так і для доступу користувачів до інтернету та можливості здобути цифрові навички на платформі Дія.Цифрова освіта. https://osvita.diia.gov.ua/

До списку бібліотек, які отримають комп’ютери, насамперед включено сільські бібліотеки та бібліотеки ОТГ, які до цього часу цієї техніки не мали. Конкретні області обрано з урахуванням можливостей партнерів.

Перелік бібліотек, які отримать комп’ютери, доступний за посиланням: https://bit.ly/libraries_digitalization

Проєкт комп’ютеризації бібліотек буде продовжуватися. Адже бібліотеки є саме тими закладами, де люди можуть реалізувати свою потребу в цифровій освіті безкоштовно. В Україні є понад 15 тисяч публічних бібліотек і більшість з них – це сільські бібліотеки та бібліотеки ОТГ. Однак, лише близько 30% з них мають комп'ютери та підключені до мережі Інтернет.

Нагадаємо, що 5000 комп’ютерів передадуть бібліотекам у містах і селах України завдяки проєкту Дія.Цифрова освіта, за сприяння Української бібліотечної асоціації, підтримки Офісу Президента України та допомоги соціально-відповідального бізнесу. Ми розглядаємо бібліотеки як драйверів цифрової освіти в регіонах. Загалом на сьогоднішній день ми вже побудували мережу із більш ніж 1300 хабів цифрової освіти по всій країні.

Источник: thedigital.gov.ua

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