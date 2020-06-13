Мінцифра оприлюднила перелік бібліотек, які отримають 5000 комп’ютерів

Близько 1500 бібліотек Київської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей отримають 5000 комп’ютерів завдяки проєкту Міністерства цифрової трансформації — Дія.Цифрова освіта.

Комп’ютери не нові, але підходять для використання бібліотеками як для суто бібліотечної роботи, так і для доступу користувачів до інтернету та можливості здобути цифрові навички на платформі Дія.Цифрова освіта. https://osvita.diia.gov.ua/

До списку бібліотек, які отримають комп’ютери, насамперед включено сільські бібліотеки та бібліотеки ОТГ, які до цього часу цієї техніки не мали. Конкретні області обрано з урахуванням можливостей партнерів.

Перелік бібліотек, які отримать комп’ютери, доступний за посиланням: https://bit.ly/libraries_digitalization

Проєкт комп’ютеризації бібліотек буде продовжуватися. Адже бібліотеки є саме тими закладами, де люди можуть реалізувати свою потребу в цифровій освіті безкоштовно. В Україні є понад 15 тисяч публічних бібліотек і більшість з них – це сільські бібліотеки та бібліотеки ОТГ. Однак, лише близько 30% з них мають комп'ютери та підключені до мережі Інтернет.

Нагадаємо, що 5000 комп’ютерів передадуть бібліотекам у містах і селах України завдяки проєкту Дія.Цифрова освіта, за сприяння Української бібліотечної асоціації, підтримки Офісу Президента України та допомоги соціально-відповідального бізнесу. Ми розглядаємо бібліотеки як драйверів цифрової освіти в регіонах. Загалом на сьогоднішній день ми вже побудували мережу із більш ніж 1300 хабів цифрової освіти по всій країні.

Источник: thedigital.gov.ua

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