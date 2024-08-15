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Мінцифра запускає магістерську програму, де готуватимуть інженерів з розробки дронів

Мінцифра запускає магістерську програму, де готуватимуть інженерів з розробки дронів

Міністерство цифрової трансформації України разом із Київською школою економіки запускають магістерську програму «Безпілотні літальні апарати», де готуватимуть інженерів з розробки дронів.

Про це інформує 13 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«В Україні є дуже багато крутих спеціалістів, які буквально з нуля навчилися створювати дрони та користуватися ними. Сфери цивільних і військових безпілотників — одні з найперспективніших, тому вже зараз потрібно на професійному рівні готувати фахівців», — заявив він.

Заявки приймають від бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх спеціальностей. Київська школа економіки видасть гранти на навчання для 10 військових. Приймання заявок — до 22 серпня.

Зазначено, що після навчання студенти зможуть розробляти дрони, тестувати, аналізувати та вдосконалювати їх.

До розробки програми долучилися компанії-учасники кластера Brave1, які вже створюють оборонні інновації для Сил оборони. Вони поділяться досвідом успішної розробки новітніх безпілотників.

«Вже зараз є 500+ компаній, які займаються дронами, сервісами та продуктами у сфері БПЛА. Сфера зростає, виробництва масштабуються, спеціалісти потрібні вже зараз», — зазначив Михайло Федоров.

Джерело: armyinform.com.ua

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