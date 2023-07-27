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Мінфін США наклав санкції на трьох чиновників з Малі за співпрацю з ПВК «Вагнер»
(https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1645)
Мова йде про міністра оборони Садіо Камара, начальника штабу військово-повітряних сил полковника Алу Бой Діарра і заступника начальника штабу ВПС Адама Багайоко.
Ці люди їздили до рф на підписання угод між перехідним урядом Малі та приватною військовою компанією, а також надавали найманцям фінансову і технічну підтримку.
Джерело: https://t.me/radarbay/13600