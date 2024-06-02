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Міноборони оголошує конкурс на розробку симуляторів на основі віртуальної та доповненої реальності

Міноборони оголошує конкурс на розробку симуляторів на основі віртуальної та доповненої реальності

Міністерство оборони України оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність).

Про це інформує Міністерство оборони України.

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації.

«Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання – важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні», – заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Основні напрямки:

● використання зброї,

● безпілотників,

● бронетехніки та іншого озброєння,

● тактична медицина,

● ситуаційна обізнаність тощо.

«Перевага надаватиметься інтерактивним комплексам, які матимуть можливість проводити навчання за кількома різними напрямками. Крім того, перевагою стане можливість швидкого розгортання в навчальних центрах для практичного використання», — зазначили у відомстві.

Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.

Джерело: armyinform.com.ua

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