Міноборони розвіяло 5 міфів про Резерв+

Оскільки застосунок є популярним (кількість оновлених даних рухається до 1,5 млн), існує багато чуток щодо його роботи. То міністерство відповіло на питання та розвінчала деякі міфи.

Про це увечері 6 червня на своєму фейсбуці написала заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

▶ ️Міф №1: Застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві

Електронний кабінет військовозобов’язаного реалізований у форматі застосунку Резерв+.

Функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом Міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

▶ ️Міф №2. Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані

Резерв+ підтягує дані з реєстру Оберіг, в якому є помилки внаслідок людського фактору. Команда Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку. Так громадяни зможуть онлайн повідомляти про те, що їхні дані є некоректними, і запускати процес актуалізації.

Завдяки застосунку ми виявили проблему — в «безпідставному» розшуку було 710 000 громадян. Ми усунули ці неточності — і громадяни отримали email та push-повідомлення про те, що тепер в застосунку відображається оновлений статус.

▶ ️Міф №3. Скріни з витоком даних військовозобов’язаних вже в мережі. Невже злили дані?

Ні. Це фейкова інформація та ІПСО від ворога. Міноборони здійснило перевірку і з’ясувало, що громадяни, дані яких нібито гуляють мережею, ніколи не авторизувались у Резерв+. Витік у будь-якому разі є неможливим. Резерв+ лише підтягує дані з реєстру військовозобов’язаних Оберіг.

У реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових. Це реєстр військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Доступ до нього неможливо отримати через Інтернет, лише через захищені канали.

▶ ️Міф №4. Застосунок створено за бюджетні кошти

Ні. Фінансування здійснювалось без залучення державних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.

▶ ️Міф №5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+

Після оновлення інформація відразу потрапляє до реєстру Оберіг. А 18 червня у застосунку з’явиться електронний військово-обліковий документ, чинність якого можна буде перевіряти через QR-код. Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку.

«Дякуємо за довіру нашим користувачам. Скоро додамо нові функції до застосунку. Саме ваші відгуки мотивують нас зробити застосунок справжнім super-app для військовозобов’язаних. Цифровізація незворотня», — написала Катерина Черногоренко.

Джерело: armyinform.com.ua

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