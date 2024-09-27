Міністерство юстиції подало позов до ВАКС про конфіскацію українських активів підсанкційних російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова

Позов ґрунтується на тому, що компанії Фрідмана підтримували російську війну проти України, повідомила журналістам заступниця міністра юстиції України Інна Богатих.

Мінʼюст, зокрема, просить суд застосувати санкції та дозволити стягнути в дохід держави частки компаній, якими володіють російські олігархи. Це — 82,1% від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 86,2% частки статутного капіталу в компаніях ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал» та ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА».

Також Мінʼюст просить повністю конфіскувати акції ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», 100% частки статутного капіталу компаній ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА. КОМ», а також — стягнути 3,3 % акцій ПрАТ «Української галузевої компанії по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО». Цими компаніями опосередковано володіє «Rissa Investments Limited». Останньою на 49,99% володіють Авен, Фрідман та Косогов.

«Компанія «Rissa Investments Limited» є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, російської федерації та Грузії, та разом з компанією «Rissa Investments Limited» утворюють Групу компаній «Боржомі», – йдеться у повідомленні Мінʼюсту.

Раніше «Схеми» (Радіо Свобода) розповідали як російська компанія «АльфаСтрахование», яка належить Михайлу Фрідману, надає Росгвардії послуги зі страхування службового транспорту, (https://t.me/znua_live/90871) в тому числі тих військових частин, які беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях.

Тоді ж розслідувачі встановили, що інша російська компанія Фрідмана — X5 Retail Group — під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом росії, а саме — з підприємством «Военторг» Міноборони рф, яке забезпечує російських військових формою та харчовими продуктами.

Джерело: https://t.me/znua_live/168780

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