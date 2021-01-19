Мінстратегпром хоче отримати в управління розробника титану

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості хоче отримати в управління пакет акцій ПАТ "Інститут титану" та виключити його з переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

Про це йдеться у відповіді Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на пропозицію народного депутата Сергія Тарути передати Інститут Мінстратегпрому, яку оприлюднила експертна організація StateWatch.

У листуванні Мінстратегпрому з Тарутою йдеться про те, що міністерство підтримує пропозицію нардепа щодо виключення ПАТ "Інститут титану" із переліку об’єктів, що підлягають приватизації та передачі пакету акцій підприємства в управління Мінстратегпрому "з метою створення потужної науково-технічної підтримки державної програми реорганізації та модернізації титанової галузі в Україні".

"Водночас пропонуємо вам звернутись до прем’єр-міністра України з проханням доручити відповідним центральним органам виконавчої влади опрацювати питання виключення ПАТ "Інститут титану" із переліку об’єктів, що підлягають приватизації, а також передачі пакету акцій підприємства в управління Мінстратегпрому" - запропонував в листі Сергію Таруті заступник міністра Віталій Немілостівий.

"Останні фінансові показники ПАТ "Інститут титану" невтішні і датовані третім кварталом 2019 року. Тоді Інститут задекларував 2,3 млн грн збитків.

Про низький рівень ефективності роботи ПАТ "Інститут титану" також свідчать дані, наведені у звіті Державної аудиторської служби за результатами проведення фінансового аудиту підприємства за 2015-2017 роки та I півріччя 2018 року. За вказаний період фінансовим результатом підприємства був чистий збиток. У 2015 році він склав 5,76 млн грн, у 2016 - 331 тис грн, у 2017 - 2,94 млн грн, а за I півріччя 2018 - 2,95 млн грн", - додали в StateWatch.

Раніше повідомлялось, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський запропонував передати "Антонов" та ще 5 авіапідприємств Мінстратегпрому, а також Павлоградський хімічний завод, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки та Український центр "Безпека".

Олег Уруський серед середньострокових показників власних очікуваних результатів вказав залучення "в стратегічних галузях промисловості 500 тис осіб з високою зарплатою" до 2024 року.

Источник: epravda.com.ua

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