Мінстратегпром визначив ключові завдання на 2021 рік

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України визначило п’ять пріоритетних завдань у своїй діяльності на поточний рік.

У законодавчій сфері Мінстратегпром ставить за мету затвердити п’ять основоположних документів, що дадуть змогу реформувати та вивести на якісно новий рівень галузі промисловості, якими опікується Міністерство.

Так, планується затвердити Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2021-2025 роки, Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості України на 2021-2030 роки і Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій, а також затвердити й реалізувати Державне оборонне замовлення на 2021 рік.

Протягом року Мінстратегпром також продовжуватиме процес корпоратизації підприємств ДК "Укроборонпром". Державні підприємства стратегічних галузей промисловості буде розподілено за напрямами діяльності та згруповано у двох державних холдингових компаніях: "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи України".

Окрім того, у 2021 році в Україні має з’явитися Агенція оборонних технологій на зразок Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США. Завдання Агенції полягатиме у впровадженні науково-технічних розробок і нових технологій для створення сучасних видів конкурентного озброєння та військової техніки.

Мінстратегпром також ставить за мету забезпечити суттєве збільшення надходжень до державного бюджету від експортної діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Источник: mspu.gov.ua

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