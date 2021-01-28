Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:04
Просмотров: 72

Мінстратегпром визначив ключові завдання на 2021 рік

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України визначило п’ять пріоритетних завдань у своїй діяльності на поточний рік.

У законодавчій сфері Мінстратегпром ставить за мету затвердити п’ять основоположних документів, що дадуть змогу реформувати та вивести на якісно новий рівень галузі промисловості, якими опікується Міністерство.

Так, планується затвердити Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України на 2021-2025 роки, Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості України на 2021-2030 роки і Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій, а також затвердити й реалізувати Державне оборонне замовлення на 2021 рік.

Протягом року Мінстратегпром також продовжуватиме процес корпоратизації підприємств ДК "Укроборонпром". Державні підприємства стратегічних галузей промисловості буде розподілено за напрямами діяльності та згруповано у двох державних холдингових компаніях: "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи України".

Окрім того, у 2021 році в Україні має з’явитися Агенція оборонних технологій на зразок Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США. Завдання Агенції полягатиме у впровадженні науково-технічних розробок і нових технологій для створення сучасних видів конкурентного озброєння та військової техніки.

Мінстратегпром також ставить за мету забезпечити суттєве збільшення надходжень до державного бюджету від експортної діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Мінстратегпром визначив ключові завдання на 2021 рік

Источник: mspu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Уряд пропонує з 2022 року встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня
Сегодня 08:16    37
У 2020 році фінансовий ресурс сектору безпеки і оборони України був збільшений на 31,2 млрд гривень
Сегодня 08:07    44
Позиція МОН щодо ситуації в Національному педагогічному університеті імені м.п. Драгоманова навколо мовного питання
Сегодня 07:14    118
Малый и средний бизнес в Харькове из-за локдауна потерял около 25% прибыли
Сегодня 06:55    73
ГК «Нафтогаз України» встановила своїм клієнтам кращу ціну на газ у лютому
Сегодня 06:46    116
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 січня 2021 року
Сегодня 06:36    69
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    116
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    122
Більше 9 тисяч нелегальних мігрантів: кого не пропустили, скількох затримали
27.01.2021 10:05    150
Олег Уруський анонсував створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості
27.01.2021 09:41    114
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 