Міністри ЄС говоритимуть про закупівлю зброї для України

російська агресія проти України та надання Києву усієї можливої військової підтримки стануть центральними темами засідань Ради ЄС з питань зовнішньої політики та Ради ЄС з питань оборони (https://www.dw.com/uk/ministri-es-govoritimut-pro-zakupivlu-zbroi-dla-ukraini/a-69178131), які відбудуться у Брюсселі 27 та 28 травня.

"Ситуація на полі бою в Україні дуже важка, росія атакує і руйнує життєво важливу інфраструктуру, особливо енергетичну, тому на цих засіданнях йтиметься про військову підтримку України: надання боєприпасів, систем протиповітряної оборони, військового обладнання", - повідомив журналістам високопоставлений співробітник Єврокомісії у п'ятницю, 24 травня.

Він наголосив, що "найважливіша частина дискусії" відбудеться під час засідання Ради ЄС з питань оборони. "Два роки тому, коли війна тільки починалася, ми багато говорили про політику, зараз ми говоримо переважно про питання оборони", - відзначив дипломат.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23537

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