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Міністри ЄС говоритимуть про закупівлю зброї для України

Міністри ЄС говоритимуть про закупівлю зброї для України

російська агресія проти України та надання Києву усієї можливої військової підтримки стануть центральними темами засідань Ради ЄС з питань зовнішньої політики та Ради ЄС з питань оборони (https://www.dw.com/uk/ministri-es-govoritimut-pro-zakupivlu-zbroi-dla-ukraini/a-69178131), які відбудуться у Брюсселі 27 та 28 травня.

"Ситуація на полі бою в Україні дуже важка, росія атакує і руйнує життєво важливу інфраструктуру, особливо енергетичну, тому на цих засіданнях йтиметься про військову підтримку України: надання боєприпасів, систем протиповітряної оборони, військового обладнання", - повідомив журналістам високопоставлений співробітник Єврокомісії у п'ятницю, 24 травня.

Він наголосив, що "найважливіша частина дискусії" відбудеться під час засідання Ради ЄС з питань оборони. "Два роки тому, коли війна тільки починалася, ми багато говорили про політику, зараз ми говоримо переважно про питання оборони", - відзначив дипломат.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23537

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