Мін’юст планує націоналізувати власність великого російського виробника побутової хімії

Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов з проханням стягнути в дохід держави 100% акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім", яке належить російській компанії "Невская косметика".

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Зазначається, що відповідні санкції передбачені пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Довідка. "Невская косметика" здійснює виробництво дитячої косметики та побутової хімії "Ушастый нянь", гелів та порошків "Sarma", побутової хімії "Мистер Чистер", зубної пасти "Новый Жемчуг".

Нагадаємо:

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву з проханням списати права вимоги за кредитом компанії-власника торгового центру Ocean Plaza у Києві перед кіпрською компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Частка держави в банківському секторі після націоналізації "Сенс Банку" зросла до 53,2% за чистими активами.

Джерело: epravda.com.ua

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