Мінветеранів запустило е-Карту вакансій для ветеранів та ветеранок

Міністерство у справах ветеранів України анонсувало запуск нового сервісу на вебплатформі е-Ветеран (https://eveteran.gov.ua/). Це е-Карта вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів та ветеранок.

В міністерстві говорять, що карта є візуалізацією інформації про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні. Мета послуги — полегшити ветеранам та ветеранкам війни процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу.

«Наша стратегія — заохочувати ветеранів і ветеранок до працевлаштування на державну службу. Наприклад, в Мінветеранів вже понад 17% штату — це ветерани й ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, діючих військовослужбовців, колишні військовополонені», — сказав виконуючи обов’язки міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Він додав, що е-Карта вакансій держслужби — лише перший етап в системі працевлаштування. В найближчі місяці в Мінветеранів планують запустить додатковий цифровий продукт з пошуку робочих місць у бізнесі.

Наразі на карті доступні понад 200 вакансій, з них 99 на держслужбу, 56 в органи місцевого самоврядування та 48 вакансій військових адміністрацій.

Джерело: dev.ua

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