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Мобілізація – це передусім питання справедливості, заявив президент України

Мобілізація – це передусім питання справедливості, заявив президент України

Мобілізація – це передусім питання справедливості, заявив президент України в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що не бачить зараз потреби в тому, щоб мобілізувати 500 тис. людей

"Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів... Все це дає український бюджет", – додав він.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/41429

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