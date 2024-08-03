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Місцеві бюджети наразі мають близько 50 млрд, але передавати їх власним КП уряд заборонив

Місцеві бюджети наразі мають близько 50 млрд, але передавати їх власним КП уряд заборонив

Це блокує встановлення нового обладнання від союзників і не дає громадам нормально готуватися до зими, — директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

"Приміром, лише через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надійшли тисячі одиниць техніки й товарів, але ж це не заслуга уряду та влади. Навпаки, тут постає величезне запитання: де воно все?

Де 1082 генератори, які надійшли від США? На які об’єкти, в які міста вони пішли? Чи встановлені вони? Чи прийняті в експлуатацію?

Де 145,5 км труб для тепломереж? У яких вони містах? Чи прокладені, чи заповнені теплоносієм?

Де газотурбінна станція потужністю 28 МВт, здатна забезпечити електрикою 100 тисяч будинків, шкіл та інших об’єктів? Де 122 мобільні котельні?", — запитується Сергієнко у статті "Як нам пережити зиму? Що робить влада" (https://zn.ua/ukr/energetics/jak-nam-perezhiti-zimu-shcho-robit-vlada.html).

На думку експерта, відповіді на ці запитання не мають бути військовою таємницею, навпаки, навіть якщо не зазначати конкретної локації, жителі названого міста чи села могли б набагато спокійніше зустрічати зиму.

Водночас введення генераторів і мінікотелень в експлуатацію потребує коштів з місцевих бюджетів.

"Не можна сказати, що в місцевих бюджетах їх немає (за підсумками 2023 року на їхніх рахунках залишилося близько 50 млрд грн), але використати їх місцева влада не може — уряд заборонив передавати їх власним комунальним підприємствам.

А це не лише блокує встановлення нового обладнання, отриманого в межах міжнародної допомоги (лише за технічні умови треба сплатити 80–130 млн грн), а й не дає готувати свої підприємства теплозабезпечення до опалювального сезону.

Адже уряд не спростив і не здешевив для муніципалітетів приєднання, а дозволив приєднуватися з подальшим оформленням документів і сплатою за це мільйонів приватним компаніям.

Також обленерго вимагають заплатити за підключення додаткових потужностей. Навіть якщо зарезервовані потужності є, але не використовуються, — все одно плати!", — додає Сергієнко.

Крім того, міські голови, почувши про плани МОН підвищити зарплати вчителям, почали заздалегідь готувати фінансову "подушку", адже знають, що з центру на це гроші не дадуть.

"Освіта", на відміну від "теплопостачання" — це захищена стаття видатків, за невиконання — кримінальна відповідальність.

Джерело: https://t.me/znua_live/160279

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