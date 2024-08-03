Місцеві бюджети наразі мають близько 50 млрд, але передавати їх власним КП уряд заборонив

Це блокує встановлення нового обладнання від союзників і не дає громадам нормально готуватися до зими, — директор Інституту міста Олександр Сергієнко.

"Приміром, лише через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надійшли тисячі одиниць техніки й товарів, але ж це не заслуга уряду та влади. Навпаки, тут постає величезне запитання: де воно все?

Де 1082 генератори, які надійшли від США? На які об’єкти, в які міста вони пішли? Чи встановлені вони? Чи прийняті в експлуатацію?

Де 145,5 км труб для тепломереж? У яких вони містах? Чи прокладені, чи заповнені теплоносієм?

Де газотурбінна станція потужністю 28 МВт, здатна забезпечити електрикою 100 тисяч будинків, шкіл та інших об’єктів? Де 122 мобільні котельні?", — запитується Сергієнко у статті "Як нам пережити зиму? Що робить влада" (https://zn.ua/ukr/energetics/jak-nam-perezhiti-zimu-shcho-robit-vlada.html).

На думку експерта, відповіді на ці запитання не мають бути військовою таємницею, навпаки, навіть якщо не зазначати конкретної локації, жителі названого міста чи села могли б набагато спокійніше зустрічати зиму.

Водночас введення генераторів і мінікотелень в експлуатацію потребує коштів з місцевих бюджетів.

"Не можна сказати, що в місцевих бюджетах їх немає (за підсумками 2023 року на їхніх рахунках залишилося близько 50 млрд грн), але використати їх місцева влада не може — уряд заборонив передавати їх власним комунальним підприємствам.

А це не лише блокує встановлення нового обладнання, отриманого в межах міжнародної допомоги (лише за технічні умови треба сплатити 80–130 млн грн), а й не дає готувати свої підприємства теплозабезпечення до опалювального сезону.

Адже уряд не спростив і не здешевив для муніципалітетів приєднання, а дозволив приєднуватися з подальшим оформленням документів і сплатою за це мільйонів приватним компаніям.

Також обленерго вимагають заплатити за підключення додаткових потужностей. Навіть якщо зарезервовані потужності є, але не використовуються, — все одно плати!", — додає Сергієнко.

Крім того, міські голови, почувши про плани МОН підвищити зарплати вчителям, почали заздалегідь готувати фінансову "подушку", адже знають, що з центру на це гроші не дадуть.

"Освіта", на відміну від "теплопостачання" — це захищена стаття видатків, за невиконання — кримінальна відповідальність.

Джерело: https://t.me/znua_live/160279

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