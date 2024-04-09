"Мы подожгли планету, и мы отступаем, видя надвигающиеся языки пламени"

Подводим предварительные итоги международной политики Вашингтона в период администрации Байдена.

Напомню, Байден почти всю свою политическую карьеру специализировался на международных отношениях, поэтому его срок должен был стать "триумфом американского оружия и американской дипломатии" в мире.

Треснувшее влияние Вашингтона в результате последних 20 достаточно неудачных лет во внешней политике привело систему безопасности к вилке:

1. либо "мировой полицейский" умирает, а вместе с ним распадается и вся система безопасности;

2. либо мировой полицейский возвращает себе чрезвычайные полномочия по экстренному реагированию, как расширяя зону своего влияния, так и укрепляя стабильность мирового порядка.

Сначала Обама, а затем и Байден стояли на концепции "мирового полицейского", не применяющего силу. Говоря проще, созданная система безопасности характеризовалась полным отсутствием инструментов принудительной силы со стороны западной цивилизации.

Это привело к следующему:

1. Страны Оси Зла увидели полную безнаказанность в ответ на любую агрессию против США: Вашингтон не отвечает ни на прямые удары по своим дипломатическим представительствам, ни на убийство собственных военных, ни на ведение войны против стратегических партнёров Вашингтона.

2. Страны Оси осознали, что санкционная модель воздействия неэффективна: созданная "коалиция сил зла" позволяет комплексно обходить любые санкции, поскольку система "двойных санкций" Вашингтоном часто игнорируется.

3. Вашингтон закупает санкционные товары из рф и прочих членов Оси, но для приличия использует "чужой флаг": лишь редкие рейсы задерживаются западными странами.

4. москва продолжает изготавливать вооружение, на 80-90% состоящее из западных комплектующих. Логистика поставок товаров двойного назначения (впрочем, и товаров чисто военного назначения) из стран Запада не только не была разрушена: она расширилась с момента начала войны в Украине.

5. Вашингтон даже не рассматривает вариант личного или опосредованного вмешательства в войну и танцует с бубном вокруг российской ядерной угрозы.

6. Белый Дом рассматривает вариант "сдачи территорий" как допустимый: концепция "Украина не проиграет, россия не победит" находится вне плоскости всякого военного разгрома агрессора.

7. В результате Украина никогда не получит от администрации Байдена достаточно вооружения для полного освобождения территорий: Вашингтон боится ударов по Мосту через Керченский Пролив, не говоря уже о деоккупации Крыма.

8. Иран на американские деньги (сначала от "ядерной сделки", а затем от "сделки об обмене") реализует ядерную программу, попутно выгоняя всех международных наблюдателей.

9. Иран ведёт многоступенчатую прокси-войну с Западом, а Вашингтон отмахивается лишь ударами по прокси (например, по хуситам), предварительно предупреждая и москву, и Тегеран о точке удара.

10. Вашингтон даже не рассматривает вариант прямого военного вмешательства в "вопрос Ирана".

11. Китай переходит на "внутреннее потребление", готовясь к оккупации Тайваня. Запад параллельно с этим переносит чувствительное производство к себе, фактически подготавливая почву под "слив" Тайваня на почве активизации военных действий.

12. Вашингтон продавил Израиль, чтобы Нетаньяху отказался от модели как оккупационного правительства, так и нейтрального правительства в Секторе Газа. Фактически, Вашингтон вынудил Израиль оставить в Секторе Газа террористическое руководство, но теперь оно - после боевых действий - будет ещё более радикальным.

13. Вашингтон готовит проекты "гуманитарной помощи" Сектору Газа. Все деньги будут направляться официальным властям, т.е. террористам ХАМАС. И эти средства пойдут на подготовку к новым террористическим актам и войнам против Израиля.

14. На фоне этого Северная Корея объявляет о том, что не рассматривает народ Южной Кореи как "единый", фактически декларируя доктрину "полного уничтожения". Белый Дом никак не реагирует на то, что Ким фактически запускает сценарий "войны на уничтожение" с Южной Кореей.

Славные 3.5 года...

Джерело: https://t.me/cynic2020/8430

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