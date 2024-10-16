МЗС України відкинуло звинувачення в поставках зброї до Малі

МЗС України відкинуло звинувачення, що з'явилися в ЗМІ, про те, що Україна нібито причетна до постачання бойових дронів повстанцям у Малі.

У міністерстві нагадали, що саме Україна першою ініціювала запровадження контролю за озброєнням, яке постачає їй Захід.

"За понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого нашій державі озброєння та військової техніки", - наголошується в заяві.

Повстанці-туареги у Малі воюють з правлячою хунтою та союзними їй найманцями російської ПВК "Вагнер".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27777

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