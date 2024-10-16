Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 63

МЗС України відкинуло звинувачення в поставках зброї до Малі

МЗС України відкинуло звинувачення в поставках зброї до Малі

МЗС України відкинуло звинувачення, що з'явилися в ЗМІ, про те, що Україна нібито причетна до постачання бойових дронів повстанцям у Малі.

У міністерстві нагадали, що саме Україна першою ініціювала запровадження контролю за озброєнням, яке постачає їй Захід.

"За понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого нашій державі озброєння та військової техніки", - наголошується в заяві.

Повстанці-туареги у Малі воюють з правлячою хунтою та союзними їй найманцями російської ПВК "Вагнер".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27777

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За майже два тижні у прокаті відреставрований фільм Сергія Параджанова «Колір граната» подивилися понад 10 тис. глядачів
Сегодня 10:17    29
За січень–червень 2024 року в Україні надрукували 251 видань російською мовою загальним тиражем майже 223 тис. екземплярів
Сегодня 09:54    53
"Эта война войдет в историю как сопротивление Украины вторжению россии, КНДР"
Сегодня 09:42    75
Ізраїль зіткнувся з нестачею ракет ППО — Financial Times із посиланням на джерела
Сегодня 09:18    77
ДБР викрило чоловіка, який під виглядом працівника ДБР вимагав 60 тисяч доларів
Сегодня 09:07    94
СБУ затримала зрадника, який під час боїв за Часів Яр наводив російську артилерію на свою бригаду ЗСУ
Сегодня 08:45    99
Харківщина, 16 жовтня
Сегодня 08:42    89
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:40    96
В центры рекрутинга ВСУ обратились в общей сложности уже 20 954 гражданина, 804 из них – за прошедшую неделю
Сегодня 08:36    83
Северокорейский омут
Сегодня 08:25    105
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 