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На фронт попросилися вже понад три тисячі засуджених

На фронт попросилися вже понад три тисячі засуджених

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька в етері телемарафону.

Висоцька зауважила, що потенціал у 20 тисяч ув’язнених, які можуть бути мобілізовані, є "дуже теоретичним": хто не захоче, хтось засуджений за статтями, які унеможливлюють мобілізацію, хтось не пройде ВЛК. Тож реально можна говорити про чотири-п’ять тисяч.

"Ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами.

Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду", — додала заступниця міністра.

Джерело: https://t.me/znua_live/149355

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