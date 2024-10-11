На що здатний обіцяний французами літак Mirage 2000?

Mirage 2000: трохи швидший від F16 і стеля у нього вища

Укрінформ з’ясовував, на що здатний твердо обіцяний французами літак та наскільки він може підсилити, зокрема, боротьбу з ворожими КАБами

8 жовтня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив про передачу Україні винищувачів Mirage 2000. Станеться це на початку 2025 року.

«Підготовка українських пілотів та механіків триває. Літаки будуть оснащені новою технікою: ракетами для повітряно-земляного бою та захистом від радіоелектронної боротьби. Підготовка українських пілотів та механіків триває», – повідомив пан Лекорню.

Рішення Франції давно очікували в Україні. Зокрема й тому, що французькі винищувачі є носіями крилатих ракет SCALP, які вже є на озброєнні нашої держави. Їхні носії у нас – це Су-24М.

Але чи допоможуть Mirage 2000 відігнати подалі ворожі Су-34, які скидають на українські міста й села руйнівні керовані авіабомби? Та й загалом, що відомо про ці французькі «пташки» та модифікацію, яку отримає Україна?

MIRAGE 2000: ЩО ВІДОМО ПРО ЦЕЙ ЛІТАК

Mirage 2000 – багатоцільовий винищувач, створений французькою компанією Dassault Aviation ще у 1970-х роках. Починаючи з 1980-х, був основним типом бойових літаків ВПС Франції. Нині вони переходять на сучасніші «пташки» Rafale.

Також відомо, що Mirage 2000 були прийняті на озброєння армій декількох країн Азії, Європи й Латинської Америки, наприклад, Греції й Тайваню.

Загалом було побудовано понад 600 таких літаків.

Mirage 2000 перестали виробляти в 2007 році. Розробники представили також низку модифікацій, а саме:

● 2000С – одномісний винищувач-перехоплювач.

● 2000В – двомісний навчально-бойовий варіант попередньої модифікації.

● 2000D – ударний винищувач-бомбардувальник, носій звичайного озброєння;

● 2000Е – експортна багатоцільова модифікація;

● 2000ED – двомісний навчально-бойовий варіант модифікації 2000E;

● 2000N – ударний винищувач-бомбардувальник, носій ядерної зброї;

● 2000R – одномісний розвідник;

● 2000S – експортна версія 2000D;

● 2000-5 – модернізована експортна версія з покращеними радарами та системою управління.

Саме останній варіант – одну з найновіших модифікацій – пообіцяв Україні Макрон.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТАКА:

● екіпаж – 1 особа (2 особи – у навчально-бойовій версії);

● максимальна швидкість – 2340 км/год;

● максимальна швидкість біля землі – 1110 км/год;

● дальність польоту – 3335 км;

● практична стеля – 18 000 м;

● швидкість підйому – 284 м/с;

● довжина – 14,36 м;

● висота – 5,30 м;

● розмах крил – 9,13 м;

● площа крила – 41 м²;

● спорядження – 13 800 кг;

● гарматне озброєння – 2x30 мм DEFA 554 (дві авіаційні гармати французького виробництва, які стріляють снарядами стандарту НАТО калібру 30 мм);

● кількість точок підвіски – 9 (5 під фюзеляжем, 4 під крилом);

● маса підвісних елементів – 6300 кг.

Вартість Mirage 2000 може коливатися залежно від модифікації. Наприклад, ціна базової версії становить близько 43 мільйонів доларів, а для версії 2000D – 65,8 мільйона.

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ

У цих літаків досить солідний «послужний список» участі у бойових операціях та кампаніях:

● війна в Перській затоці: Mirage 2000 використовували як винищувачі прикриття для літаків-розвідників U-2 ВПС США;

● у повітряних операціях ООН і НАТО під час війни в Боснії та в Косово (зокрема під час операції Deliberate Force 30 серпня 1995 року один Mirage 2000D був збитий ракетою 9K38 «Ігла», випущеною армією Республіки Сербської);

● Mirage 2000D були задіяні в Міжнародних силах сприяння безпеці під час конфлікту в Афганістані в 2001-2002 роках, де вони взаємодіяли з міжнародними силами союзників та завдавали повітряних ударів снарядами з лазерним наведенням;

● три Mirage 2000 були направлені в Афганістан для підтримки військ НАТО влітку 2007 року;

● Mirage 2000 задіювали для запровадження безпольотної зони в Лівії в рамках операції Harmattan у 2011 році;

● у квітні 2018 року чотири французькі Mirage 2000-5F брали участь у спільній військовій операції в Сирії спільно з Великою Британією та США;

● у березні 2024 року два французьких Mirage 2000-5F брали участь у збитті двох безпілотників хуситів над Червоним морем.

ОЦІНКА МІЛІТАРНИХ ВИДАНЬ THE WAR ZONE ТА DEFENCE EXPRESS: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ МОДЕЛІ MIRAGE 2000-5

«Mirage 2000-5 – це модернізована експортна версія. Ще краща їх версія, літаки з індексом «5F», надійшли на озброєння на початку 2000-х. Зараз французькі повітряні сили експлуатують близько 30 винищувачів Mirage 2000-5F», пише профільний портал The War Zone.

Mirage 2000-5F відрізняються від експортної версії Mirage 2000-5 покращеннями, зокрема в системах оборони літака. І ті, й ті машини мають радари RDY.

«Ці радари кращі, ніж радари RDI/RDM на старіших версіях Mirage 2000. Там радари працювали лише в режимі повітря-повітря, тоді як RDY для експортної версії та її покращеного варіанта «5F» дав змогу додати режим «повітря-земля», зокрема для керування протикорабельними ракетами Exocet і Kormoran 2», – зазначають фахівці The War Zone.

Крім того, радари RDY на моделях Mirage 2000-5/5F мають можливість одночасно відстежувати більшу кількість цілей: «Все це може бути особливо цінним для України, яка стикається з постійними загрозами з боку російських низько літаючих крилатих ракет і безпілотників-камікадзе».

Всередині Mirage 2000-5

Ще одна перевага моделей Mirage 2000-5F – їх здатність бути додатковим носієм цінних західних боєприпасів, включно з різними версіями французьких багатоцільових всепогодних ракет малої та середньої дальності MICA (клас «повітря-повітря»). При цьому варіант «5F» може застосовувати боєприпаси класу «повітря-земля», які Франція вже постачає в Україну —крилаті ракети SCALP-EG (повний аналог британських Storm Shadow) та високоточні далекобійні бомби AASM Hammer.

Водночас поки залишається незрозумілим, яку саме з двох покращених моделей отримає Україна – найпередовішу для літаків цього класу Mirage 2000-5F чи модернізовану Mirage 2000-5. Аналітики The War Zone висловлюють сумніви щодо першого варіанта, оскільки такі винищувачі мали б залишатися на озброєнні самої Франції до кінця 2020-х або навіть до початку 2030-х років. Тож фахівці припускають, що передача літаків Україні включатиме старіші зразки.

З іншого боку, у Франції можуть бути додаткові Mirage 2000-5F на складах, які вона могла б відправити в Україну. Також постає питання, чи міг би Париж отримати літаки Mirage 2000-5 з інших країн для передачі Україні. Буквально на початку цього року Греція оголосила про можливість продажу своїх Mirage 2000-5 в рамках раціоналізації флоту винищувачів. Також протягом багатьох років точаться дискусії про те, чи може Тайвань вивести з експлуатації частину або весь парк своїх Mirage 2000-5.

Тим часом аналітики Defence Express підкреслюють, що для виконання завдань – «відігнати ворожу тактичну авіацію» – винищувачі Mirage 2000-5 навряд чи будуть ефективними. Однак вони можуть бути корисними для таких місій:

● завдання ударів далекобійним озброєнням – крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, а також протикорабельними Exocet, які в нових версіях отримали можливість уражати наземні цілі;

● задачі «переднього краю», тобто завдання ударів далекобійними бомбами, наприклад AASM Hammer (а можливо, навіть JDAM-ER та SDB);

● виконання завдань із протиповітряної оборони в тилових районах. «Mirage 2000-5 чудово може справитись із перехопленням крилатих ракет та «Шахедів». При цьому використовуючи не лише нові ракети MICA, а й старі ракети «повітря-повітря» ближнього бою Matra R550 Magic», – наголошують експерти Defence Express.

ВІЙСЬКОВІ ЕКСПЕРТИ: MIRAGE 2000 ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ ЗСУ, ЦЕЙ ЛІТАК НЕ КОНКУРУВАТИМЕ В НЕБІ З F-16, АЛЕ ДОПОВНЮВАТИМЕ ЙОГО

Наскільки Mirage 2000 зможуть підсилити ЗСУ, а головне, чи допоможуть боротися з носіями КАБів, які останнім часом ворог почав активніше використовувати по прифронтових містах України? Але спершу ми поцікавилися у фахівців, як довго триватиме навчання пілотів на цих літаках, та якою мовою – французькою?

Півроку для навчання – достатньо

«Попри те, що Mirage 2000 є французькими літаками, навчання на них проходить англійською мовою, яка є стандартизованою мовою польотів – усі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані саме нею. Скільки по часу триває навчання? Гадаю, що півроку цілком достатньо. Можливо, навіть трішки менше, адже ця «машина» дещо простіша ніж F-16, на яких наші льотчики проходять навчання за шість місяців», – розповідає Укрінформу авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко.

Військовий експерт Іван Киричевський доповнює: «Mirage 2000 простіший в освоєнні, аніж F-16. До речі, хочу звернути увагу на цікаву інформацію: на початку 2000-х років ВПС Франції як експеримент «засікли», скільки може зайняти базова підготовка пілотів, які до того літали на МіГ-29 – вклались у 3 місяці, щоб навчитись до режиму «зліт-посадка».

Не забуваємо про наземний технічний персонал – фахівців із двигунів, радіоелектронного обладнання, озброєння. А ще – офіцерів бойового управління. Усіх їх теж потрібно навчати. Але загалом вкластися до початку 2025-го – цілком реально, вважають фахівці.

Цей літак підсилить Повітряні сили ЗСУ

«Mirage 2000-5F, очевидно, саме їх готує Париж для передачі Україні, може виконувати завдання і фронтового винищувача, і винищувача-бомбардувальника. Остання модифікація Dassault Mirage «розігнала» цей літак до покоління 4+», – каже керівник військових програм «Стратегія ХХІ століття» Павло Лакійчук.

Французькі «Міражі», між іншим, – складова французької «ядерної тріади», носії ядерної зброї (якими, до слова, є й наші Су-24М, про яких ми ще згадаємо).

«Mirage 2000-5F може нести керовані ракети MICA-EM з активною радіолокаційною головкою самонаведення, що реалізують принцип «вистрілив і забув», а також є носіями вже знайомих нам крилатих ракет SCALP/Storm Shadow. Mirage-2000-5 може нести також ПКР Exocet, яка в останніх версіях отримала можливість уражати наземні цілі. Окрім того, літак може атакувати РЛС противника за допомогою AS37 Armat», – перелічує військовий експерт.

Як бачимо, спектр номенклатури озброєнь до французьких «бойових пташок» досить широкий.

«ВПС Франції переходять на більш сучасні винищувачі від Dassault – Rafale, які є почасти продовженням лінійки Mirage. Саме це зумовило, що Париж доволі легко погодився передати Mirage 2000 Україні. Зараз на озброєнні французьких ВПС залишаються ще 27 винищувачів М2000-5F (саме їх, гадаю, планують нам передавати), 7 «спарок» – навчально-бойових Mirage 2000B (було б добре, якби ми отримали хоча б пару з них), а також «французький ядерний кулак» – 60 винищувачів-бомбардувальників Mirage 2000D», – додав пан Лакійчук.

Але від останніх французи відмовлятись не збираються. Навпаки, модернізуватимуть їх до версії M2000D RMV.

Крилата ракета Storm Shadow/SCALP

За словами експерта, коли йдеться про Mirage 2000-5, то першим ділом на думку спадає підсилення/заміна доволі вже скромного парку наших фронтових бомбардувальників Су-24М, єдиних поки у ПС ЗСУ носіїв SCALP/Storm Shadow.

«Проте старокостянтинівські «дракони» Су-24М, які ми ще маємо на озброєнні, мають дуже великий наліт і потребують заміни. Крім того, «Міражі» дозволили б нашим повітряним силам ефективніше використовувати надані союзниками SCALP EG та AASM. А ще – цей літак чудово справляться із завданнями ППО, перехоплюючи ворожі крилаті ракети та «Шахеди» – для цього у них є ракети «повітря-повітря» ближнього бою Matra R550 Magic, а можуть бути й новітні MICA. Тут вони – хороша підтримка нашим МіГ-29 нарівні з F-16», – підкреслив керівник військових програм «Стратегія ХХІ століття».

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко найцікавішим у Mirage 2000 називає його бойове навантаження.

«Маючи 9 точок підвіски озброєння, 5 на фюзеляжі і 4 на крилі, його складно назвати важко озброєним рекордсменом. Але примітна номенклатура, інтегрована в його архітектуру. Ракети класу «повітря-повітря»: MBDA MICA IR/RF (багатоцільова всепогодна ракета типу «вистрілив-забув» із дальністю до 60 км), Matra R550 Magic-II (дальність 20 км), Matra Super 530 D (дальність від 20 до 40 км, залежно від модифікації). Далі – ракети класу «повітря-поверхня»: AM.39 Exocet (дальність від 40 км до 200 км залежно від модифікації), Storm Shadow/SCALP EG (від 250 км до 560 км, залежно від модифікації)», – перелічує пан Коваленко.

А це – Іван Киричевський: «У цього літака насправді стільки підваріантів, що там доволі складно розібратися навіть із довідковими матеріалами. Ну, наприклад, як так, що Mirage 2000-5 у грецьких ВПС можуть бути носіями SCALP-EG, а от у французьких ВПС це літаки ППО…».

Втім, на його думку, Mirage 2000 для ЗСУ варіант оптимальний, як не крути: «Наприклад, якщо дадуть Mirage 2000-5 чисто під керовані авіабомби AASM Hammer та ракети «повітря-повітря» MICA – це вже хороший інструмент для ППО в тилових районах України та для ролі «літаючої артилерії» біля лінії фронту. А якщо раптом будуть «Міражі» під далекобійні крилаті ракети SCALP-EG – ну так у нас заодно можна буде вивільнити Су-24 для «апгрейду» під ті самі «Тауруси».

Не менш цікава й номенклатура застосовуваних бомб: GBU-12, 16, 24, 49... Це все високоточні плануючі авіаційні бомби з дальністю польоту від 15 до 20 км і трохи більше, залежно від типу.

«Mirage 2000-5 отримав нову РЛС, там перероблено кокпіт (кабіна керування, – ред.), встановлено три багатофункціональні індикатори, внесено деякі інші ергономічні вдосконалення. Дещо покращені й інші показники – швидкість, маневровість тощо», – акцентує Олександр Коваленко.

А ще, продовжує він, за деяким показникам Mirage 2000-5 навіть кращий за F-16: «Ці літаки можуть здійснювати польоти на максимальній висоті до 18 км, максимальна швидкість – 2,3 тис. км на годину. Це досить хороший показник. Водночас максимальна висота польоту F-16 – 15 км. Швидкість – у межах 2000-2200 км на годину. Різниця невелика, але вона є».

До слова, якщо порівнювати Mirage-2000-5 та F-16, то між цими літаками є як багато подібного, так і багато відмінностей. Обидва однодвигунні моноплани з планером, розробленим у 1970-х роках. Обидва пройшли безліч модернізацій і сучасні їх модифікації уніфіковані за стандартами НАТО. Але, наголошує Павло Лакійчук, «деталі вирішують усе»: «F-16 і Mirage 2000 не конкуруватимуть у нашому небі, а доповнюватимуть один одного, разом битимуть рашистську сволоту. Наприклад, F-16 «не потягне» SCALP/Storm Shadow. А для «Міража» – це звична зброя».

«У F-16 значно більша номенклатура озброєння. Окрім цього, Mirage 2000-5 у французів небагато, повністю замінити наші застарілі Су-24 вони не зможуть. Ще один момент – обслуговування й ремонт. Спільне ці літаки мають, але ще більше – відмінного. Втім, французькі «пташки» у повітряних силах ЗСУ точно зайвими не будуть», – вважає Олександр Коваленко.

Навряд чи Mirage 2000 вирішить питання з російськими КАБами

«Під Mirage 2000-5 не інтегрована ракета «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM, що у версії С8 здатна вражати цілі на дальності до 160 км (а саме на неї в комплекті F-16 ми робимо ставку аби відігнати подалі ворожі Су-34 з КАБами). Штатні для «Міражів» КР «повітря-повітря» MICA мають дальність лише 80 км – цього замало», – наголошує Павло Лакійчук.

Втім, не лише дальності ракет замало, щоб вести повітряний бій із російськими Су.

«Mirage 2000 має хорошу маневреність. За часів Другої світової війни або під час воєн у Кореї та В'єтнамі застосування такого винищувача, як Mirage, було б вдалим ходом. Однак сучасний повітряний бій уже так не ведеться. Тут тепер діє принцип: хто перший побачив, той і переміг. Першим пустив ракету і завдав удару. Радар у Mirage з дальністю від 80-90 до 120 кілометрів, залежно від розміру цілі. У Су-35, якого він мав би залякувати і відганяти, радар на 250-300 км. То як Mirage відлякуватиме Су-34, який носить КАБи?», – каже авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Теоретично – вихід є.

«Але тільки теоретично. Наприклад, летить Mirage, а за його спиною – Saab 340AEW (шведський літак-радар, – ред.), який добре бачить цілі на великій дальності та передає інформацію на Mirage і його ракету. Але не на штатну ракету MICA, що летить на 80 км, а на Meteor, дальність якої сягає 200 км. Ракета Meteor, на мій погляд, сьогодні найкраща у світі в класі «повітря-повітря». Тому що на відміну від усіх інших ракет, у неї не пороховий, а повітряно-реактивний двигун. Це дає змогу ракеті тримати швидкість вищу, ніж у решти, на всій ділянці польоту, й літати дуже далеко», – пояснює експерт.

Європейська керована ракета “повітря-повітря” MBDA Meteor

Але є два «але». По-перше, ракета Meteor виготовляється спільним виробництвом 5 країн – Великої Британії, Франції, Швеції, Іспанії та Німеччини. Тобто дозвіл на передачу потрібен від кожної. А враховуючи те, що в переліку є ФРН, а також історію з Taurus… По-друге, під Meteor модернізовано лише 12 літаків Mirage, і всі вони – у власності ВПС Катару.

«Є інформація, що Доха (столиця Катару, – ред.) нібито веде перемовини з французами про виведення з експлуатації цих машин, і якщо вони опиняться у нас, я буду двома руками за», – акцентує пан Криволап.

Натомість Валерій Романенко доповнює: «Meteor справді найбільш далекобійні на сьогодні НАТОвські ракети. Більше нічого немає. Навіть американські – 160, ну може 180 кілометрів. А ця – 200. А 160 і 200 – це, так би мовити, серйозна різниця. Це те, що дозволить нам збивати носії КАБів. Але Meteor здатні нести не лише Mirage 2000, але й Gripen та… F-16».

Та й тут не все так просто. По Gripen остаточно питання ще не вирішено. А з F-16 можуть бути проблеми. Ракети Meteor ще не є частиною арсеналу американських винищувачів F-16. Їхня інтеграція залежить від MBDA (провідного європейського розробника та виробника ракетних систем) та Сполучених Штатів, які не дуже схвалюють інтеграцію неамериканського озброєння на американські вироби.

Таким чином…

«Функції Mirage 2000 будуть зводитися до того, що він буде пускати скоріше Storm Shadow і Scalp, зможе кидати бомбу Hammer і ганятися за крилатими ракетами і БПЛА Shahed», – резюмував Валерій Романенко.

Мирослав Ліскович. Київ

Джерело: ukrinform.ua

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