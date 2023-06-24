Начал действовать 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
В Совете ЕС уточнили, что входит в список ограничений. Это, в частности:
● Запрет импорта по нефтепроводу «Дружба» сырой нефти для Германии и Польши. Южная ветка, которая идёт в Венгрию, пока по-прежнему исключена из санкций (привет Орбану)
● Запрет экспорта в рф гибридных и люксовых автомобилей, электрокаров, включая подержанные.
● Противодействие перепродаже подсанкционных товаров через третьи страны. Механизм борьбы с обходом санкций позволит вводить ограничения против третьих стран.
● Запрет на вещание российских каналов RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и Katehon.
● Полный запрет на перевозку товаров в ЕС грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.
Кроме того, санкции введены против ряда рашистских пропагандистов, в частности: Андрея Медведева, Евгения Поддубного, Сергея Карганова, Семена Пегова, Александры Костериной (Кошарницкой), Ольги Беловой, Андрея Кондрашева и других.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19083