Национализация Приватбанка не нарушала прав клиентов, – Верховный суд

Рішення Національного банку та уряду, прийняті у процесі виведення ПриватБанку з ринку у 2016 році, не порушили прав клієнтів та вкладників банку – рішення Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 14 січня 2022 року відмовив у задоволенні касаційної скарги одного з клієнтів ПриватБанку та залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 вересня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 січня 2019 року, якими відмовлено повністю в задоволенні позову про оскарження рішень державних органів щодо виведення ПриватБанку з ринку за участю держави в грудні 2016 року.

Суд ухвалив відповідне рішення у порядку письмового провадження без виклику сторін. "Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Як вбачається із постанови, Верховний Суд, зокрема, дійшов висновку, що рішення Національного банку та уряду, які були прийняті в процесі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку в грудні 2016 року, не порушили прав клієнтів та вкладників цього банку", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

Довідково

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року.

Перехід ПриватБанку у власність держави відбувся відповідно до ст. 411 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Це рішення допомогло уникнути системних ризиків для банківського сектору та стало запорукою збереження фінансової стабільності в країні.

Источник: bank.gov.ua

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