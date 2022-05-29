Надання Україні озброєння і техніки безпрецедентне — Резніков

Міністр оборони повідомив про обсяги надходжень зброї від країн-союзників.

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● На передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ «CAESAR». Уявити це ще у березні було просто неможливо.

● Парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. Надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка.

● Берегова оборона буде посилена ракетами Harpoon — їх бойове братерство з нашими «Нептунами» допоможе звільнити та зробити наше Чорне море безпечним і надійно захистити Одесу.

● Серед останніх надходжень — 100 американських БПЛА різних типів.

● За останні 1,5 місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.

● Україна вже отримала більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн, де виробляють боєприпаси радянського типу. І отримаємо ще. Кількість артилерійського озброєння збільшуватиметься.

● Кооперація держав-партнерів, які надають Україні озброєння і техніку, є безпрецедентною. Новітню зброю надають Данія, Великобританія, Нідерланди й інші держави

● Втім, удар тримає не зброя, а люди. Українська армія продемонструвала масовий героїзм у поєднанні з високим професіоналізмом, а весь український народ – видатну стійкість.

● Міністр пообіцяв «зовсім скоро» прозвітувати про збільшення об’ємів допомоги та розширення номенклатури зброї, яку ми отримаємо і запевнив, що Україна все одно переможе.

Источник: https://t.me/spravdi/9291

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