Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 103

Народилася ідея побудувати зовсім нову гаубицю

Україна домовилися зі словацькою оборонною компанією Konštrukta Defense про розробку нової гаубиці. Основою стане 155-мм словацька САУ "Eva"- повідомляє Denník. Партнером з українського боку став Краматорський завод важкого машинобудування, що випускає гаубиці «Богдана».

Цією зброєю буде не всім відома Zuzana, а менш відома гаубиця Eva,яка також використовує 155- мм боєприпаси. Однак вона значно легша. Метою спільного проекту буде адаптація Єва під українські вимоги та інтегрувати до неї деякі технічні удосконалення від українських військових.

Україна вже не в тому становищі, в якому була на початку агресії, коли брала все, що їй пропонували. Коли обирає САУ сьогодні, робить це лише після ретельної оцінки. З цієї співпраці народилася ідея побудувати зовсім нову гаубицю, в яку кожна сторона вклала б максимум своїх можливостей.

Українські зброярі вже намагаються дивитися у майбутнє. Вони готуються до комплексної модернізації власної армії, в якій Київ хоче задіяти якнайбільше вітчизняних потужностей. Вони не вважає спільний проект гаубиці надто дорогим чи технологічно складним.

Більшість необхідних технологій вже розроблено, тому головним завданням зброярів буде знайти спосіб інтегрувати їх у нову зброю або покращити її далі. Наша спільна продукція може бути використана не тільки для потреб України,але й на ринках країн НАТО.

Народилася ідея побудувати зовсім нову гаубицю

Народилася ідея побудувати зовсім нову гаубицю

Народилася ідея побудувати зовсім нову гаубицю

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Конкорд и голод в военной среде: россиян оставят без обедов
Сегодня 07:22    31
Оперативна інформація станом на 06.00 03.07.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    54
Мінреінтеграції закликало забрати в «гауляйтера» Запорізької області Євгена Балицького мандат депутата облради
Сегодня 07:14    47
"И тут приехал Бернс"
Сегодня 06:55    81
«Нацисти» та «київський режим»: як росіяни звинувачують українців у власних злочинах
Сегодня 06:45    81
Все удачные мятежи похожи друг на друга, каждый неудачный мятеж неудачен по-своему
Сегодня 06:36    94
Москвоцентризм американського істеблішменту
Сегодня 06:18    100
«ЗСУ вдарили по Краматорську», а «Зеленський відмовився від виборів» - огляд фейків російської пропаганди
Сегодня 06:09    112
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    136
Оперативна інформація станом на 18.00 02.07.2023 щодо російського вторгнення
02.07.2023 19:01    203
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 