Україна домовилися зі словацькою оборонною компанією Konštrukta Defense про розробку нової гаубиці. Основою стане 155-мм словацька САУ "Eva"- повідомляє Denník. Партнером з українського боку став Краматорський завод важкого машинобудування, що випускає гаубиці «Богдана».

Цією зброєю буде не всім відома Zuzana, а менш відома гаубиця Eva,яка також використовує 155- мм боєприпаси. Однак вона значно легша. Метою спільного проекту буде адаптація Єва під українські вимоги та інтегрувати до неї деякі технічні удосконалення від українських військових.

Україна вже не в тому становищі, в якому була на початку агресії, коли брала все, що їй пропонували. Коли обирає САУ сьогодні, робить це лише після ретельної оцінки. З цієї співпраці народилася ідея побудувати зовсім нову гаубицю, в яку кожна сторона вклала б максимум своїх можливостей.

Українські зброярі вже намагаються дивитися у майбутнє. Вони готуються до комплексної модернізації власної армії, в якій Київ хоче задіяти якнайбільше вітчизняних потужностей. Вони не вважає спільний проект гаубиці надто дорогим чи технологічно складним.

Більшість необхідних технологій вже розроблено, тому головним завданням зброярів буде знайти спосіб інтегрувати їх у нову зброю або покращити її далі. Наша спільна продукція може бути використана не тільки для потреб України,але й на ринках країн НАТО.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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