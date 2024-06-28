Насчёт Северной Кореи и отправки её инженерного корпуса в оккупированную Донецкую область уже в июле

Смотрите. Новость появилась (https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2024/06/21/2024062190181.html) 21 июня на южнокорейском телеканале TV Chosun со ссылкой на неназванного южнокорейского правительственного чиновника.

Четыре дня об этом никто ничего не слышал, пока поздно ночью 25 июня журналисты не задали этот вопрос бригадному генералу Пэту Райдеру на пресс-конференции Пентагона, на что генерал ответил (https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3817329/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/) "за этим нужно следить, но на месте Северной Кореи я бы задался вопросом, нужно ли посылать свои войска в Украину, чтобы они стали там пушечным мясом".

В тот же день южнокорейское издание Jayupress выходит (https://www.jayupress.com/news/articleView.html?idxno=30826) с аналитическим материалом, в котором говорится, что северокорейским инженерам будут платить $800 долларов в месяц, и если в оккупированную Донецкую область отправят 3-4 инженерных бригады, то россии это обойдётся в $115 млн долларов в год.

Собственно, это всё, что было в СМИ на эту тему.

Поэтому. Что нужно зафиксировать.

1. Новость на TV Chosun, вышедшая 21 июня, не произвела особого резонанса. В западной прессе об этом ничего не было. Обычно, когда речь идёт о таких инсайдах, западные СМИ сразу подхватывают, но там тихо. Поэтому я даже не стал писать об этом, так как всё очень туманно.

2. Слова генерала Райдера - это не официальное объявление, мол, нам стало известно об отправке северокорейских инженерных войск, а ответ на вопрос журналиста в связи с циркулирующими в прессе слухами. Официально США НЕ объявляли об отправке северокорейских войск. Как американцы обычно делают такие заявления - вот так, например. (https://t.me/ToBeOr_Official/13974)

3. Даже когда в западной прессе появляется инсайд, он не всегда подтверждается. Например, первые сообщения о поставках Ирана баллистических ракет россии появились (https://t.me/ToBeOr_Official/9503) в The Washington Post ещё в октябре 2022. В феврале уже этого года Reuters писали, (https://t.me/ToBeOr_Official/14466) мол, 100%, уже решено, поставят. И до сих пор иранских баллистических ракет, тьфу-тьфу, нет в Украине.

4. Информация от Jayupress о 3-4 инженерных бригадах - это сугубо их предположение. На чём оно основано - неизвестно. Всего (https://www.jayupress.com/news/articleView.html?idxno=30826) у армии КНДР 10 инженерных бригад. Пошлёт ли она в Украину аж 30-40% своих инженерных подразделений? Вопрос...

Так что, как показывает практика, единственный достоверный источник в таких ситуациях - это официальное сообщение американской разведки, а его пока нет.

Что ещё можно сказать?

Jayupress пишет, (https://www.jayupress.com/news/articleView.html?idxno=30826) что северокорейским инженерам будут платить по $800 долларов. Согласитесь, зарплата маловата как для бойца-смертника, даже с поправкой на северокорейские реалии (обычно такса для наёмников (https://youtu.be/IBM7gfkRIaU?si=S3CghrPfmKgj70k9) - $2-3 тысячи).

Также, исходя из зарплат (опять же, если предположение Jayupress верное), можно попробовать подсчитать количество инженеров, которые должны отправиться в Украину: $115 млн : 12 месяцев : $800 ≈ 12,5 тысяч человек (ещё раз, это гипотетические рассуждения).

Эксперты Jayupress склоняются к тому, что это действительно будут военные инженеры, а не солдаты, и скорее всего они НЕ будут участвовать в боевых действиях. При этом такое количество человек обязательно потребует присутствия северокорейских военных для контроля.

Издание ссылается (https://www.jayupress.com/news/articleView.html?idxno=30826) на опыт северокорейской Namgang Construction, де-юре строительной компании, которая работает в разных регионах мира, главным образом, на Ближнем Востоке, но де-факто это северокорейские военные инженеры, работающие под строгим контролем военной вертикали КНДР.

"Если КНДР пошлёт военных инженеров на оккупированный Донбасс, я знаю, чем они займутся: строительством укреплений, туннелей и других пехотных муравейников. Северокорейцы большие специалисты в этом деле (вся Северная Корея перерыта, включая горы), и помогли Ирану и "Хезболле" подготовить обширную туннельную сеть в Ливане", - объясняет (https://t.me/yigal_levin/68809) Игаль Левин.

Южная Корея опасается, (https://www.jayupress.com/news/articleView.html?idxno=30826) что если северокорейских военных всё-таки отправят в бой, этот опыт впоследствии будет использован против неё.

Вот так. Пока всё на уровне слухов, но нужно быть готовым. А особенно нужно реагировать Западу и отправлять свои войска в Украину, не дожидаясь пока Северная Корея сделает это первой.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15378

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