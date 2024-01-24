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НАТО підписало контракт на закупівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів

НАТО підписало контракт на закупівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів

Сума контракту - $1,2 млрд.

«Виробництво боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні, тому що досі ми користувалися нашими запасами», — зазначив Генсек НАТО.

Терміни виконання контракту — 24-36 місяців. За цей час країни-члени НАТО поповнять запаси боєприпасів та зможуть передавати їх Україні. (https://www.radiosvoboda.org/a/news-nato-kontrakt-zakupivlia-boieprypasiv/32788152.html)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/41517

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