НАТО выделит Украине $1 млрд в поддержку ПВО: системы и сотни перехватчиков

Руководители пяти стран обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, в целом партнеры пообещали выделить более $1 млрд на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

Источник: совместное заявление по укреплению противовоздушной обороны Украины президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского на сайте Белого дома

Дословно: "Сегодня мы объявляем, что совместно предоставляем Украине дополнительные стратегические системы противовоздушной обороны, включая дополнительные батареи "Patriot", предоставленные Соединенными Штатами, Германией и Румынией; компоненты "Patriot", предоставленные Нидерландами и другими партнерами для обеспечения работы дополнительной батареи "Patriot"; и дополнительную систему SAMP-T, предоставленную Италией. Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы могли быть использованы как можно быстрее. В этом году мы работаем над дальнейшим объявлением о предоставлении Украине дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны".

Детали: Кроме этого, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Как говорится в заявлении, несколько членов Альянса, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Великобритания, продолжат играть неотъемлемую роль в предоставлении этих систем, а многие другие сторонники Украины предоставят перехватчики.

США в координации с партнерами пообещали перераспределить запланированные поставки критически важных перехватчиков ПВО, чтобы они были доставлены в Украину.

Планируется, что Украина получит сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года.

Дословно: "Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая продолжает оказывать помощь Украине в сфере безопасности, а также Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали выделить более 1 миллиарда долларов на поддержку противовоздушной обороны Украины, и Коалиции по вопросам интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, которую совместно возглавляют Германия и Франция.

Мы также приветствуем работу НАТО в поддержку усилий Украины по развитию оперативно совместимой с НАТО интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны. Наше послание к Москве и миру является четким: наша поддержка Украины является сильной и непоколебимой".

Джерело: pravda.com.ua

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