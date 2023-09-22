Литовское издание LRT пишет,что президент Литвы Гитанас Науседа взял на себя роль посредника между Зеленским и Дудой.

(https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2082186/nauseda-nesutarimai-tarp-ukrainos-ir-lenkijos-turetu-buti-isspresti-maksimaliai-greitai)

Некоторые украинские СМИ написали, что Зеленский, Дуда и Науседа провели совместную встречу, но нет. Науседа отдельно переговорил с Зеленским и отдельно с Дудой, втроём они не встречались. Фото, которые публикуются - старые.

Пока неизвестно, удалось ли снять напряжение.

Посыл Науседы, безусловно, максимально конструктивный:

"Разногласия между Украиной и Польшей должны быть разрешены как можно быстрее в связи с общей, самой важной целью - защитой Европы от агрессивной экспансионистской политики россии. Помощь Польши - исключительна. Публичные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но также помогают вражеской пропаганде".

Также сообщают, что вчерашнее заявление премьера Моравецкого о том, что Польша не передаёт Украине вооружения так как вооружается сама, не было согласовано с МИД. Но это всё "со слов журналистов", а не прямое заявление МИД Польши, так что достоверность под вопросом.

Утром министры аграрной политики Польши и Украины созвонились и вроде как договорились возобновить переговоры по зерну.

Но в то же время издание RMF24 сообщает, что расследование ноябрьского инцидента с ракетой С-300 в Пшеводуве, в результате которого погибло два человека, блокируется якобы из-за "недостатка кооперации со стороны Украины".

В общем, пока рано говорить о деэскалации.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13183

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