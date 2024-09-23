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NBC News: Мексика перетворюється на російський хаб для шпигунства за США

NBC News: Мексика перетворюється на російський хаб для шпигунства за США

російські спецслужби активно збільшують свою присутність у Мексиці для проведення шпигунських операцій, спрямованих проти США, використовуючи методи, характерні для часів "холодної війни". Про це повідомляє NBC News.

За інформацією видання, за останні кілька років росія значно розширила свій штат у посольстві в Мехіко, додавши десятки співробітників, хоча економічні зв’язки між москвою та Мексикою досить обмежені.

Американські чиновники занепокоєні цим зростанням і вважають, що воно пов'язане з розширенням російських розвідувальних операцій, спрямованих проти США, а також із пропагандистською діяльністю кремля, що має на меті погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом.

Адміністрація Джо Байдена вже порушувала це питання перед урядом Мексики. Один з американських чиновників в інтерв'ю NBC News зазначив: "росія дійсно активно інвестує в Мексику, прагнучи зміцнити свою присутність".

У березні 2022 року генерал ВПС США Глен ВанГерк, який очолює Північне командування Збройних сил США, повідомив у Сенатському комітеті з питань збройних сил, що російська військова розвідка ГРУ активно присутня в Мексиці.

"Я хотів би зазначити, що найбільша частина членів ГРУ у світі зараз перебуває в Мексиці. Це співробітники російської розвідки, і вони дуже уважно стежать за своїми можливостями впливати на доступ у США", – сказав він.

Джерело: news.liga.net

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