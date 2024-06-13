Нідерланди дозволяють використовувати F-16 для ударів по рф

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю "ЄП":

- Коли Україна отримає F-16, тільки українські військові вирішуватимуть, як їх задіяти.

"Ви ведете війну проти агресора. Це — самооборона за статтею 51 Статуту ООН. Ми завжди говорили: поки Україна відбиває напад і дотримується міжнародного гуманітарного права, ви можете завдавати ударів також по військових об'єктах по той бік кордону, якщо це необхідно для самооборони. Ваші військові мають право на такі рішення", — заявила Оллонгрен.

Також вона зазначила, що такі заборони Україні означатимуть, що вона "воює буквально з однією зв'язаною рукою".

Джерело: https://t.me/znua_live/152604

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