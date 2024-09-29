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Нідерланди передадуть Україні 24 літаки F-16, які зняли із озброєння, - Міноборони країни

Нідерланди передадуть Україні 24 літаки F-16, які зняли із озброєння, - Міноборони країни

"Епоха F-16 закінчилася для ВПС, але не для F-16. З тих пристроїв, які не були продані або списані роками, 14 із обіцяних 18 зараз перебувають у Румунії. Тут готують українських пілотів-винищувачів. А Нідерланди дарують Україні останні F-16 для боротьби з росіянами", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що збройні сили Нідерландів перейшли на сучасніші винищувачі F-35. Також показали відео прощання з F-16 - воно у коментах.

▶ ️Дякуємо країні велосипедів, вітряних млинів та килимів з квітів. А головне - нідерландцям.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20620

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