Нідерланди зробили перший внесок у розмірі 10 млн євро в рамках ІТ-коаліції України — Міноборони України
Повідомляється, що Амстердам вирішив приєднатися до ініціативи, очолюваної Естонією та Люксембургом, під час останнього засідання групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Загалом до ІТ-коаліції, яка боротиметься із кіберзагрозами з боку рф, приєдналися вже 11 країн: Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.
Раніше свої внески в рамках ініціативи вже зробили Данія (понад 12 млн доларів), Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.
Джерело: https://t.me/znua_live/132010